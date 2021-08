Pour faire carrière dans le foot, mieux vaut naître tôt dans l’année

221

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le petit tips du lundi.Et si la date de naissance affectait les performances ? L’Observatoire du football CIES s’est penché sur la question et en tire la conclusion suivante : il vaut mieux être né dans le premier trimestre de l’année pour faire carrière. Ça paraît aberrant, mais c’est scientifique : sur 44 000 joueurs évoluant dans 119 championnats, 31,2% sont nés entre janvier et mars. Contre 19%, par exemple, entre octobre et décembre. CQFD.La France, qui comme beaucoup de pays base ses catégories d’âge sur les années calendaires, ne déroge pas à la règle. 639 des 2033 joueurs sont nés lors des trois premiers mois de l’année, soit 31,4%, plus haut pourcentage (26,6% sont nés au second trimestre, 23,1% au troisième et 18,8% au quatrième). Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998, fait donc en quelque sorte office d’exception.À lui, tu ne parles pas d’âge ni de mois.