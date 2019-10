Pour éviter les fans de l'Ajax, Leyton Orient décale son match de Cup

The https://t.co/VcwXWWRcUW Trophy match with Brighton & Hove Albion U21's has been rearranged for Wednesday, November 6. #LOFC #OnlyOneOrient — Leyton Orient (@leytonorientfc) October 25, 2019

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oh les peureux.Brisbane Road, le stade de Leyton Orient, ne sera finalement pas le théâtre incongru d'une invasion de 2000 malheureux fans de l'Ajax Amsterdam. Alors que ces derniers se sont vus signifier il y a un peu plus d'une semaine leur interdiction de déplacement à Londres pour le match de Ligue des champions face à Chelsea, certains avaient alors lancé l'idée de se rabattre sur le match d'EFL Cup entre Leyton Orient et les U21 de Brighton.Une initiative qui aurait pu donner lieu à un spectacle assez unique, mais qui n'aura finalement pas lieu. Craignant de ne pas pouvoir assurer niveau sécurité, le club a décidé de décaler de 24 heures et ainsi d'empêcher une vague d'ajacides de déferler sur son stade : «» a déclaré le club dans un très court communiqué.Des vrais casseurs d'ambiance.