Pour De Zerbi, Benzema est « l'attaquant le plus fort du monde en ce moment »

C’est marrant, ceux qui perdent contre le Bayern ou le Real affirment toujours qu’il y a un Ballon d’Or en face.Même si les votes pour le Ballon d’Or sont clos depuis une dizaine de jours, la rivalité entre Robert Lewandowski et Karim Benzema (et Lionel Messi, mais faut-il le préciser ?) fait rage. Le premier a inscrit un triplé mardi contre Benfica ? Le second lui répond le lendemain avec un doublé face au Shakhtar . Classe, et peut-être un peu contraint par la presse espagnole, Roberto De Zerbi, a rendu hommage à l’attaquant français., a-t-il déclaré après le match.Mais le coach des Ukrainiens va plus loin et décrit l’ancien Lyonnais comme étant. Pour lui, nul doute :. Auteur du 1000but du Real Madrid en coupe d’Europe, l’international français (92 sélections, 33 buts) a reçu une sacré ovation de la part de Santiago-Bernabéu lorsqu’il a cédé sa place à la 79Ramène la coupe à la maison, Karim.