Pour danser le Bamba

« On a eu la bonne idée de croire en lui. Chez nous, il a retrouvé ce qu’il avait perdu, c’est-à-dire une joie de jouer et une joie de vivre, et je crois que pour un footballeur, c’est essentiel. »

« Comme il va passer sur toutes les télés, je vais le protéger »

« À son arrivée à Angers, avec Ismaël Traoré, il a fallu le tirer pour l’emmener avec nous en salle de musculation. Et quand je le vois maintenant réussir à protéger son ballon comme il le fait, j’ai envie de lui dire : "tu vois que la muscu ça paye !" »

Choyé par les patrons, exposé en Ligue 2

Le joueur libre

« Tout le monde ne peut pas être Messi ou Mbappé. Lui, il a continué son travail et quand vous êtes entraîneur ou formateur, il faut être patient car le joueur se déclenche parfois à 21 ou 23 ans. »

Par Maxime Brigand et Steven Oliveira

Tous propos recueillis par MB et SO, à l'exception de ceux de Bamba et Galtier, extraits de conférences de presse, et ceux de Stéphane Moulin, extraits de France Football.

Il paraît que le foot est un milieu où l’on «» , qu’il serait presque facile de pousser la porte d’un vestiaire et que n’importe quel joueur peut se fondre dans n’importe quel groupe. C’est en tout cas la thèse défendue par Issa Cissokho , trente-trois ans, plus de 220 matchs pros dans les pattes et notamment passé un jour par le SCO d’Angers. Cissokho est pourtant un mec qui connaît les galères du milieu et les virages que la route du joueur de foot peut parfois emprunter : pour lui, cela a donné huit ans à se déchirer dans les divisions amateurs jusqu’à dormir un soir dehors, réfugié au onzième étage d’une tour, veille de match, à Orléans . Retour au vestiaire angevin et à un matin de janvier 2017 où un type de vingt piges s’est pointé avec mesure : Jonathan Bamba tire la langue et n’a plus mis les pieds sur un terrain depuis deux mois. Mais que fait-il ici ? «, explique Stéphane Moulin , entraîneur du SCO depuis l’été 2011.Sur le moment, ces choses sont déjà des archives : Bamba sort alors de deux prêts humainement riches, mais sportivement compliqués au Paris FC et en Belgique, du côté de Saint-Trond. Vingt-cinq matchs disputés, trois buts plantés au total. Maigre pour un jeune attaquant prometteur. La suite ? Le 8 janvier 2017, Angers est à Granville pour disputer le trente-deuxième de finale d’une Coupe de France dont le SCO verra la finale au printemps (défaite face au PSG, 0-1) et Jonathan Bamba s’éclate, jusqu’à provoquer un but contre son camp des Normands en première période. Déclic, demi-saison parfaite avec le club du Maine-et-Loire, intégration XXL dans «» comme le dessineCissokho, et revoilà le gosse sur les rails. Moulin n’a jamais oublié : «L’essentiel, justement : il fallait voir Bamba glisser sur les genoux vers l’un des poteaux de corner du stade Pierre-Mauroy de Lille, dimanche dernier, lors de l’éclatante victoire du LOSC face à Guingamp (3-0). Simple, après trois journées de Ligue 1, celui qui a rebondi dans le Nord durant l’été pointe à trois buts, soit déjà autant que lors de ses six mois passés à Angers. La clé ? Voilà le natif d’Alfortville dans le cadre parfait : le coéquipier qui lui file les passes décisives s’appelle Nicolas Pépé, un bonhomme avec qui il enfilait déjà les perles au SCO et dont il est très proche ; l’homme qui le dirige du bord du terrain s’appelle Christophe Galtier , coach qui l’a lancé un jour dans le monde pro. C’était à Saint-Étienne, en 2015, il y a déjà un petit moment à l’échelle foot. Reste que le jour de son arrivée à Lille, Jonathan Bamba ne s’est pas caché : «Du foot, du terrain, du jeu : l’ancien Stéphanois n’est pas venu dans les Hauts-de-France pour autre chose. Hors du cadre, Bamba est un silence, ne donne que peu d’interviews, et préfère affirmer timidement vouloir «» , puis frapper. Mais quel est le secret de ce retour au premier plan ? «» , glisse Issa Cissokho , qui ouvre une autre fenêtre : «"tu vois que la muscu ça paye !" »Physiquement, c’est un fait, Jonathan Bamba n’a plus grand-chose du gamin fluet débarqué en Ligue 1 un soir de janvier 2015, face au PSG. Il n’a plus rien non plus de l’espoir d’un club, l’ASSE, et n’a plus l’âge de porter cette étiquette. Il faut y revenirpour comprendre : après une bonne préparation avec le groupe professionnel durant l’été 2015, Christophe Galtier décide de sortir le joueur de sa poche le 20 septembre 2015. Les Verts sont à Geoffroy-Guichard, Bamba est posé par Galette sur l’aile gauche de son 4-2-3-1. Et, l’explosion : un premier but en Ligue 1, au bout d’une accélération côté droit, suivie d’un grand pont sur Ermir Lenjani , d’un crochet sur Lorik Cana et d’une praline du gauche calée dans la lucarne de Rémy Riou . Jonathan Bamba vient de basculer, Galtier l’intercepte en vol : «» Et s’il venait de le faucher en plein élan ?Pour la première fois depuis son arrivée au club en 2011, à l’âge de quinze ans, Bamba est invité à partir pour grandir. Saint-Étienne est pourtant sa rampe de lancement, l’institution qui est venue le chercher du haut de ses douze ans lorsqu'il n’était encore qu’une promesse de l’UJA Alfortville. «, replace l’ancienne responsable des jeunes du club, Audrey Baudu.(Accord de Non-Sollicitation permettant à un club de "réserver" un jeune talent repéré dans un club amateur, N.D.L.R.)» Comme souvent, le clan Bamba - son frère Aboubakar gère sa carrière, en compagnie d’un cousin de la famille, Michael N’Cho, et d’un ami, l’agent Samir Khiat - n’est déjà pas très loin, mais l’éclosion progressive se passe sans accroc, ce que l’ancien adjoint de Galtier chez les Verts, Romain Revelli, confirme : «De l’avis de tous, Bamba, c’est ça : un gamin bien élevé, dingue de foot, techniquement gâté. En somme, un cadeau pour chaque formateur. Lorsqu’il débarque en prêt au Paris FC au début de l’année 2016, c’est ce que découvre Vincent Demarconnay , le gardien historique du club, qui raconte «(le Paris FC sera relégué au bout de la saison 2015-2016, N.D.L.R.)» Et ce même si Jonathan Bamba traverse la demi-saison sans marquer le moindre but. Le réalisme est sa béquille, le joueur le sait et c’est sur quoi il va bosser. Sauf qu’à l’été 2016, Saint-Étienne décide une nouvelle fois de le prêter, en Belgique, à Saint-Trond. «, justifie Galtier.» Sur le moment, l’ASSE commet pourtant l’erreur de ne pas prolonger son bonbon, dont le contrat doit prendre fin deux ans plus tard.La vrille de l’histoire : si Bamba s’impose rapidement à Saint-Trond comme le «» aux yeux de son coéquipier de l’époque, Yohan Boli, il va également payer un changement tactique imposé par l’entraîneur croate Ivan Leko . «, poursuit Boli.» Dès janvier, en réalité, Jonathan Bamba s’en allant au SCO pour un énième prêt alors que l’ASSE décide de lâcher un million d’euros sur Jorginho . À son retour dans le Forez, Bamba devient ainsi un dossier brûlant : lejoueur a brillé à Angers, en Ligue 1, et son entourage décide de pousser les dirigeants stéphanois dans les cordes, négociant un contrat progressif pour leur protégé (il touchait 18 000€ brut mensuels avec les primes à l’époque, son entourage a demandé une augmentation de 130 000€ à 150 000€). La suite ? Un épisode de l’ère Óscar García, qui appréciait sincèrement le footballeur, un bras de fer, un Bamba qui se retrouve écarté du groupe et une histoire qui s’enlise, jusqu’à retrouver l’espoir seul, un dimanche d’octobre, venir supporter la réserve des Verts face à Ain Sud Foot.Cet été, Jonathan Bamba a quitté son club formateur et s’est donc engagé gratuitement à Lille pour sortir d’un casse-tête qui le dépasse. Il est surtout redevenu un joueur de premier plan, que Galtier ne veut plus cacher et on commence à entrevoir la confirmation. «, pointe Revelli."Il ne marque pas de buts..."» Bamba, footballeur de son époque, a aujourd’hui 22 ans et a enfin pu redécoller : parfait, samedi, il retrouve Angers.