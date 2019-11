Pour conserver Mbappé, le PSG lui propose le même salaire que Neymar

1

Quand on aime, on ne compte pas.Au jeu des paris, la cote d'un Paris Saint-Germain qui parviendrait à conserver Kylian Mbappé au-delà de l'été prochain paraît très, très faible. Qu'à cela ne tienne, le club de la capitale aurait décidé de ne pas abdiquer face à la menace, très connue et très pesante, du Real Madrid dans le dossier. Selon Le Parisien , alors que lesauraient déjà mis 300 à 400 millions d'euros de côté pour s'offrir le Français au prochain mercato estival, le PSG opère en sous-marin pour convaincre la grenouille de Bondy de rester encore un peu du côté de la porte d'Auteuil.Une stratégie qui passera, évidemment, par une belle augmentation salariale. Sans donner plus de détails, le quotidien francilien parle d' «» . Selon les chiffres publiés par L'Équipe en février , on parle donc d'environ 3 millions d'euros par mois, contre 1,75 aujourd'hui pour Mbappé. Une augmentation qui viendrait acter le gain d'importance de Mbappé dans le jeu, mais également dans tous les aspects extrasportifs du club depuis un an. Mais qui s'inscrirait également dans une vague de prolongations des cadres de l'équipe, après Verratti et probablement Marquinhos. «» , conclutPrends ça, Florentino Pérez.