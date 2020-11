Pour chaque but marqué, la Juventus plante 200 arbres

I gol per le nostre vittorie e per l'ambiente Juventus e One Tree Planted danno il calcio d'inizio: a ogni rete 200 alberi in più ➡ https://t.co/j3wh6yuxIu#JUVE123 pic.twitter.com/VZjA4Qbnqj — JuventusFC (@juventusfc) November 1, 2020

En collaboration avec l'ONG CR7.Impliqués dans les nouvelles problématiques environnementales, de plus en plus de clubs multiplient les gestes en faveur de la planète. C'est le cas pour la Juve, qui a annoncé via un communiqué s'engager aux côtés de l'association. Le financement nécessaire à la plantation de 200 arbres sera ainsi débloqué pour chaque but inscrit par lesLe club turinois assure ainsi que plusieurs milliers d'arbres devraient être plantés par ce biais au cours de la saison et que les résultats de cette action seront publiés chaque mois. Un engagement certes minime, mais qui renforce l'impression que le football montre une nouvelle fois son intérêt pour l'écologie.Si on compte les buts hors-jeu, une forêt Morata devrait voir le jour dans la campagne turinoise.