Blessé, Nuno Mendes quitte le terrain en pleurs

MR, à Lusail

Pour le PSG, le Mondial débute mal.Après Neymar touché à la cheville droite contre la Serbie et Danilo Pereira victime de trois fractures au niveau de la cage thoracique, un autre ressortissant parisien a dû être évacué sur blessure. Titulaire avec le Portugal face à l'Uruguay, Nuno Mendes a quitté ses partenaires avant la pause.Le piston revenait tout juste d'une blessure aux ischios et était préservé contre le Ghana. Ce lundi, il faisait donc ses premiers pas en Coupe du monde avec pas mal de jus. Déjà victime d'une béquille assénée par Vecino au bout de vingt minutes, Mendes s'est allongé au milieu de la pelouse à la 41minute, sa précédente blessure ayant l'air de s'être réveillée. Hagard et touché émotionnellement, la mobylette a dû laisser sa place à Raphaël Guerreiro avant de filer directement au vestaire.Le staff médical parisien suivra donc avec encore plus d'appréhension les prochains matchs de Kylian Mbappé.