Portugal, la dernière danse des vétérans

Face à la Turquie, puis l'Italie ou la Macédoine du Nord en cas de victoire, le Portugal joue sa qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Un barrage à la vie, à la mort qui pourrait sonner la fin de carrière internationale de plusieurs cadres de la Selecção si le résultat est négatif. Parmi eux, un certain Cristiano Ronaldo.

Les barrages dans le sang

Une jeunesse dorée

Par Steven Oliveira

C’est une question que les supporters portugais n’osent pas formuler. Pourtant au fond d’eux, tous se la posent : l'Euro 2020 était-il la dernière compétition internationale de Cristiano Ronaldo ? L’attaquant de Manchester United a beau faire 3000 abdos par jour et se sentir comme un jeune homme, il vient de célébrer ses 37 piges, et cette Coupe du monde au Qatar semblait sonner comme la fin de son aventure avec le Portugal, lui qui a, en plus, battu le record de buts en sélection . Problème, une absence de VAR en Serbie et un trou d’air face à ces mêmes Serbes au retour durant les qualifications ont bousculé ses plans, envoyant alors laen barrages et mettant en péril leur chance de se rendre au Qatar. Mais Cristiano Ronaldo n’est pas le seul qui avait potentiellement coché ce Mondial pour tirer sa révérence internationale. Comme lui, Rui Patrício (34 ans), Pepe (39 ans) - absent face aux Turcs en raison d’un test positif à la Covid -, José Fonte (38 ans) et João Moutinho (35 ans) pourraient prendre leur retraite internationale en cas d’élimination face à la Turquie ou l’Italie. Sauf que les cinq hommes ne comptent pas partir sur un échec. D’autant plus qu’ils connaissent ces matchs où la défaite est interdite. Et qu’ils excellent dans cet exercice.Dès la défaite face à la Serbie le 14 novembre 2021 (1-2) lors du dernier match de qualification au Mondial 2022, Fernando Santos avait affiché son optimisme :La dernière fois que le sélectionneur du Portugal s’était montré aussi sûr de lui, c’est lorsqu'il a annoncé que son équipe remporterait l’Euro 2016 au début de la compétition... Sauf qu’au moment où Fernando Santos a évoqué ce barrage, il ne savait pas que le hasard allait lui mettre la Turquie et potentiellement l’Italie, récente championne d’Europe, sur la route. Ce tirage n’a visiblement toutefois pas atténué son optimisme :Et pour cause, le Portugal est un habitué des barrages, qu’il a toujours remportés ces dernières années. Que ce soit pour le Mondial 2010 (1-0, 1-0 face à la Bosnie-Herzégovine), l’Euro 2012 (0-0, 6-2 encore contre la Bosnie-Herzégovine) ou le Mondial 2014 (1-0, 3-2 contre la Suède). On pourrait même y ajouter le dernier match de groupe face à la Suisse en qualifications au Mondial 2018 où la victoire était impérative (2-0). Autant de matchs auxquels Pepe (qui sera remis pour l'éventuelle finale face à l'Italie ou la Macédoine du Nord) a participé. Blessé en 2009, Ronaldo était en revanche bien sur le terrain en 2011, 2013 et 2017. Tout comme ses compères Rui Patrício et João Moutinho. Fernando Santos compte bien s'appuyer sur leur expérience, ainsi que l’Euro 2016 (ils sont 10 champions d’Europe dans la liste) où le Portugal s’est souvent retrouvé dos au mur pour continuer cette belle série en barrages.Face à la Turquie, Fernando Santos devrait donc aligner d’entrée José Fonte, João Moutinho, Rui Patrício et Cristiano Ronaldo. Mais aussi William Carvalho, Cedric Soares et peut-être même Danilo Pereira en défense centrale. Car si le fumeur invétéré doit tomber, il veut le faire avec les cadres qui lui ont sauvé la peau à maintes reprises. En cas d’élimination, les supporters portugais auront du mal à sécher leurs larmes. D’autant plus si les annonces de retraite internationale se multiplient dans la foulée. Pour autant, l’avenir s’annonce radieux du côté du pays d’Amália Rodrigues. Il n’y a qu’à voir les résultats des équipes de jeunes (finaliste de l’Euro U21 2021, vainqueur de l’Euro U19 2018 et de l’Euro U17 2016) et les gamins présents en sélection pour ce barrage. Du gardien de Porto Diogo Costa (22 ans) au latéral du PSG Nuno Mendes (19 ans), en passant par les défenseurs centraux Gonçalo Inácio (20 ans) et Tiago Djaló (21 ans), les milieux Vitinha (22 ans) et Matheus Nunes (23 ans) et les attaquants Rafael Leão (22 ans) et João Félix (22 ans). Autant de jeunes pousses qui sont prêtes à prendre le relais. Tout comme la génération intermédiaire - Rúben Dias (24 ans), Renato Sanches (24 ans), João Cancelo (27 ans), Bernardo Silva (27 ans), Bruno Fernandes (27 ans), Diogo Jota (25 ans), André Silva (26 ans) - qui attend de prendre les commandes une fois les tauliers partis, puisqu'ils n’arrivent visiblement pas pour la plupart d’entre eux à se libérer dans l’ombre des vétérans. Il va pourtant bien falloir qu’ils se montrent à leur avantage lors de ce barrage. Pour que la transition ne se fasse pas dans les larmes.