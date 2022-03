La course contre-la-montre des arbitres portugais

16 minutes et six secondes. C'est le temps d'arrêt de jeu moyen, liés aux fautes, observé dans les rencontres du championnat portugais. Personne ne fait pire en Europe. Voilà le triste bilan dressé par l'Observatoire du football CIES et qu'un ancien pensionnaire de l'élite lusitanienne et un ancien arbitre tentent d'expliquer.

30 fautes par match en moyenne

« Déjà que le métier d'arbitre n’est pas facile, si tu en prends plein la tête derrière, c’est normal que tu ne sois pas le meilleur. »

30 millions d'ennemis

Par Matthieu Darbas

Tous propos recueillis par MD.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Elle ne sera pas décorée, n’aura pas à baisser la tête pour recevoir une médaille. Bien au contraire. En gras dans la 371e lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES , l’élite portugaise ne peut pas se targuer d’avoir grillé la priorité à tous les championnats d’Europe. Et pour cause, avec une moyenne de seize minutes et six longues secondes par match, la Liga BWIN est la ligue comptabilisant le plus d’arrêts de jeu à la suite de fautes sur le Vieux Continent. Bien loin des douze minutes et dix-huit secondes de la Ligue 1., expose João Capela, ex-arbitre qui a veillé au bon déroulement de 149 matchs en première division portugaise entre 2005 et 2019. Le simple résultat d’une convocation urgente., concède João Capela qui se veut tout de même positif quant à l’évolution de ce dossier.Pour avoir foulé les pelouses de l’élite portugaise à 78 reprises entre 2012 et 2018, Vincent Sasso se montre lui beaucoup plus critique :. Difficile de ne pas lui donner raison. Depuis trois ans, les temps additionnels à rallonge se succèdent à cause d’une moyenne de 30 fautes par match. Troisième total le plus élevé des 38 championnats au monde. Tout en bas de l’échelle, sans surprise, on retrouve les deux championnats anglais avec vingt interruptions en moyenne sur les 90 minutes. Là aussi, les chiffres ne surprennent pas Vincent, passé par le Championship entre 2015 et 2017., peste le latéral français de 31 ans. À les écouter, on se rend vite compte qu’il existe bon nombre de différents à ce sujet. Et pourtant, au moment de tenter d’expliquer cette cassure, l’homme au sifflet et le joueur de football trouvent vite plusieurs terrains d’entente.Si la grande majorité des admirateurs et acteurs de la Liga BWIN s’accorderont à dire que, comme l’atteste M. Capela, les nombreuses rencontres hachées qui polluent le championnat portugais sont en grande partie dues à la grosse pression sur le corps arbitral., affirme Vincent. Cette tension à l’encontre des juges de la partie provient de trois causes facilement identifiables. La première : les insultes. Le week-end dernier, lors de la rencontre entre Benfica et Vizela (1-1) pour le compte de la 26journée du championnat, le directeur général du SLB Rui Pedro Braz, présent sur le bord de la pelouse, a été expulsé pour avoir insulté l’arbitre du match Manuel Oliveira de. Une attitude qui lui a couté 3825 euros d’amende et une suspension de 23 jours.Des circonstances qui en disent beaucoup sur l’état actuel des liens entre les acteurs de la partie et le corps arbitral. Pire, dans le sac des injures, il y a celles que l’on voit, et celle que l’on ne voit pas., reprend Vincent Sasso avant de s’attarder sur un exemple concret.. De plus, les hommes en jaune sont souvent obligés de faire face aux fameuses « levées » de banc, propres au Portugal, . Le second facteur., pointe du doigt Vincent Sasso, se rappelant de ses passages à Beira-Mar, Braga ou encore Belenenses SAD. Avant l’introduction de la VAR au Portugal en 2018, ce type de protestation influençait constamment les décisions de l’arbitre., lance l’actuel joueur du Servette FC.De son côté, João Capela confirme que même si la vidéo a permis de faire disparaître peu à peu ce genre de comportement, parfois il reste trop exagéré :Enfin, les arbitres doivent faire avec l’impulsion du paysage médiatique national. Qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'il vente, la presse sportive portugaise fera toujours de l’actualité des trois ogres du championnatsa page de couverture. Pareil pour les émissions de talk à la télé. Un trop-plein qui envoie donc souvent, pour ne pas dire systématiquement, les arbitres et leurs décisions au milieu des débats., réagit M. Capela. Pour le moment, l’élite lusitanienne a seulement ouvert cette lettre du CIES. Il s’agirait désormais de trouver des solutions pour se détacher d'une telle étiquette.