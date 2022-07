Portsmouth emprunte des joueurs de Bristol pour un amical... contre Bristol

Pompey called upon 4⃣ Bristol City youngsters to help them out during their pre-season friendly against the Robins today. https://t.co/WrYg1xzPQN — Pompey Live (@pompeylive) July 12, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au bon souvenir des matchs de U11 où les jeunes changent de camp pour faire le nombre.Ce dimanche, cela s'est même produit au niveau professionnel. Opposé à Bristol City en match amical, Portsmouth a emprunté quatre jeunes de leur hôte, faute de joueurs disponibles dans ses rangs. Ainsi, Prince Henry, Callum Wood, Omar Taylor-Clarke et Zac Bell ont changé d'équipe le temps d'un match, mais n'ont pas eu d'impact sur le résultat final, nul et vierge.Le scénario de l'an passé était tout de même autrement plus improbable :avait déjà eu recours à un jeune de Bristol - Marlee Francois en l'occurrence - qui avait... marqué contre sa propre équipe en fin de match et permis aux deux équipes de se quitter sur un match nul (3-3).Le prêt le plus concluant de l'histoire.