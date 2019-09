Purple reine

Vidéo

« Je veux que les gens respectent qui je suis. Je suis gay, je suis une femme, je suis athlète professionnelle, peu importe... »

« Mon pays opprime son peuple »

« Elle a fait beaucoup de mal en choisissant de mépriser le drapeau. En faisant ça, elle a divisé le pays tout entier. »

Coups de fil anonymes

Ils habitent un pavillon crème, scotché dans une rue sans histoires. Elle ne se présente jamais sans un trait de rouge à lèvres et n'hésite pas à tendre à ses invités une bière fraîche, ce qui tranche avec le verre d'eau glacée réglementaire. Lui, c'est autre chose : peau torréfiée, regard clair, poignée de main de fer. Jim et Denise sont arrivés dans le coin au milieu des années 1980 après avoir longtemps vécu à San Diego, au sud de la Californie, puis quelques années dans le Nevada, à Carson City. «» , précise le mari, dont la petite entreprise de bâtiment a bonne réputation en ville. En cette matinée de juillet, le soleil cogne sur Redding, dernier arrêt avant les étendues sauvages du grand Ouest, à quatre heures de route au nord du faste technologique de San Francisco. Il y a plusieurs décennies, des hommes et des femmes déboulaient sur les rives du Sacramento dans l'espoir d'y trouver de l'or. Aujourd'hui, les bivouacs desont laissé place à une ville de pompes à essence, de magasins de mobilier seulement ouverts le matin et de tavernes sans lumière. Politiquement, le coin est à ranger dans la poche des conservateurs, ce que les chiffres confirment : en 2016, plus de 60% de la ville a donné son vote à Donald Trump.Jim, ancien soldat, et dont le père avait lui-même atterri sur les plages de Normandie quelques semaines après le débarquement de juin 1944, en fait partie : «» Problème : depuis quelques jours, Jim Rapinoe voit sa fille, Megan, retourner les plateaux du pays en déclarant ce qui ressemble à une guerre à Donald Trump. Il y a eu Megan Rapinoe sous les projecteurs de, l'émission politique phare du dimanche matin sur NBC. Il y a eu Megan Rapinoe auavec la vedette Seth Myers. Puis, il y a eu Megan Rapinoe sur CNN et Megan Rapinoe sur les marches de l'hôtel de ville de New York, deux moments où la joueuse de football aux cheveux violets, homosexuelle revendiquée, récemment titrée championne du monde et meilleure joueuse de la dernière Coupe du monde, a semblé plus proche de la femme politique que de la sportive.Au président des États-Unis : «» À tout le monde : «» Dans la foule venue les applaudir, elle et ses coéquipières, certaines personnes brandissaient des panneaux avec le slogan suivant : «» . Les lettres étaient coloriées en arc-en-ciel, symbole LGBT. La date, elle, était dessinée aux couleurs du drapeau américain. À part y ajouter la Maison-Blanche, le message n'aurait pu être plus clair. Après Mohamed Ali en 1966, John Carlos en 1968 et Colin Kaepernick en 2016, Megan Rapinoe sera-t-elle la prochaine sportive américaine à profiter de son statut pour transformer les stades en arène politique ? Denise, la mère, se contente de susurrer que sa fille est un «» ; et que oui, «» .De l'avis de tous, pourtant, cela n'avait rien d'une évidence. Certes, Megan Rapinoe a souvent répété qu'elle avait une «» et qu'elle vivait «» . Certes, dans sa jeunesse, sa famille l'avait surnommée « Ma Barker » , référence à une célèbre criminelle des années 1920 spécialisée dans les braquages de banque. Certes, tout le monde a sa petite anecdote en tête pour raconter combien cette femme a toujours eu une âme de leader et de forte tête. Mais durant son adolescence à Redding, Megan Rapinoe était avant tout une fille «» , à part, souvent dans sa bulle. Rachael, la jumelle, évoque même une sœur «» , ce que Megan Rapinoe a mis en mots dans une lettre publiée par le sitemi-juin : «» Pas facile de s'affirmer à Redding, sa langueur, sa mentalité « col bleu » , sa vision de l'Amérique figée dans le passé. Il faudra attendre que Megan choisisse le football contre le basket, la natation et le base-ball, où elle excellait aussi, et déménage plus au nord, dans l'Oregon, pour que les choses changent. Reçue en 2004 à l'université de Portland en sociologie et sciences environnementales, la jeune femme se nourrit du progressisme de la ville, l'une des capitales de la culture alternative américaine - librairies, groupes de rock, restaurants vegans, éloge de tout ce qui, ailleurs, est étiqueté « bizarre » . «, raconte encore sa sœur.» La scène se déroule à l'occasion d'une visite de sa mère dans la petite chambre d'hôtel que cette dernière a loué pour assister à un match de sa fille. Tout arrive d'un coup. Dans la foulée, Denise et Megan se prennent dans les bras et vont dîner bras dessus, bras dessous. «, raconte aujourd'hui Denise en parlant de ce coming-out.Le père à l'ancienne, la mère soutien, la sœur jumelle complice. Manque encore une pièce au tableau de famille des Rapinoe : c'est le frère, Brian. À la fois idole et pièce maudite. De cinq ans l'aîné de Megan, Brian est d'abord l'exemple à suivre. Il aime le foot, Megan aimera le foot. Il a le numéro 7 et joue côté gauche, elle aura le numéro 7 et jouera côté gauche. Il a la coupe au bol, elle aura la coupe au bol. Une fascination qui poussera l'adolescente à débouler un jour en classe, mains sur les hanches, avant de hurler : «» Soit une teigne, un peu bagarreuse, pas très causante, mais capable de l'ouvrir quand il le faut. Puis les destins s'inversent. Au milieu des années 2000, alors que Megan trouve sa voie, Brian quitte la route. En 2007, il est incarcéré à la prison d'État de Pelican Bay, un bâtiment abritant les détenus les plus dangereux de Californie. Si son visage est celui de Megan, son corps est devenu son opposé : on peut y apercevoir une croix gammée et d'autres tatouages faisant référence au nazisme. Son esprit, lui, est celui d'un suprémaciste. À 27 ans, son CV explose de partout : trafic de méthamphétamine puis d'héroïne, plusieurs vols, conduite sous l'effet de la drogue, multiples agressions... C'est depuis la prison qu'il verra sa sœur devenir une personnalité de premier plan. Au moins a-t-il pu suivre la dernière Coupe du monde en liberté. Aujourd'hui, Brian Rapinoe est à San Diego, où il suit un programme de réadaptation lui permettant d'effectuer les douze derniers mois de sa peine en suivant des cours ou en bossant. Ses tatouages ont été soit effacés, soit recouverts.Que reste-t-il de la Megan à qui il servait de héros dans les années 1990 ? Sa facette badass, mais aussi le sourire qui accompagne un côté implacable. Aussi «» et «» qu'un «» , Megan Rapinoe s'est lancée à la poursuite de tous les records, mais aussi de tous les combats. Poussée par l'ancienne internationale Lori Lindsey, elle a fait son coming-out publiquement en juillet 2012 pour «» . Elle souhaite alors «» , «» . Quelques années plus tard, en 2016, elle se rend compte que cela ne suffit pas et déclare à Associated Press : «» Ce qui trace une ligne vers le deuxième étage de la fusée, où se trouvent la lutte contre l'oppression, symbolisée par le soutien que Rapinoe a apporté au footballeur américain Colin Kaepernick, lequel, en 2016, avait posé un genou au sol pendant l'hymne américain pour s'opposer aux violences policières envers les Noirs aux États-Unis et s'en trouve depuis ostracisé. Contre l'avis de sa Fédération, Morgan Rapinoe avait alors été la première athlète, qui plus est blanche, à reproduire le geste au moment du. La veille de cet acte, le 14 septembre 2016, un garçon de 13 ans nommé Tyre King avait été tué par un officier de police à quelques encablures de son hôtel de Columbus, et la footballeuse ne s'était pas cachée : «» Cela lui avait valu de passer les jours suivants escortée par deux officiers de police.Cet été, Megan Rapinoe a profité du Mondial féminin pour se faire la porte-voix d'une autre cause : la lutte contre les inégalités salariales entre sportifs hommes et femmes. Avec d'autres coéquipières, elles ont d'abord porté plainte contre leur Fédération au motif d'une «» , avant d'être rejointes par l'ensemble des joueuses de la sélection. Selon elle, ce combat va de pair avec celui pour la justice, l'égalité, l'indépendance et le droit donné à chacun d'être protégé par la loi. «, théorise Megan Rapinoe.» Et c'est peut-être pour être sûre que ce message soit bien vu par tout le monde qu'un mois avant de partir disputer la compétition en France, la footballeuse avait envoyé un message à son coiffeur en lui annonçant vouloir un style «» loin des queues de cheval habituellement arborées par ses camarades. Ce sera la fameuse «» , une référence voulue à Tilda Swinton, son actrice favorite. Les buts décisifs, le titre de meilleure joueuse et le trophée ont fait le reste : tout le monde, aujourd'hui, connaît Megan Rapinoe. Et tout le monde écoute ce qu'elle a à dire.Dans le milieu du foot, on sait tout cela depuis longtemps. En 2013, Megan Rapinoe avait traversé l'Atlantique pour jouer quelques mois à l'Olympique lyonnais. Dans le Rhône, elle a laissé le souvenir d'une bonne joueuse, évidemment, mais aussi d'une curieuse préférant manger au restaurant plutôt que de respecter les mises au vert avec son équipe, et d'une libertaire assumée capable de faire tomber les prunes à la sortie du stade Gerland au volant de sa Smart. Son entraîneur de l'époque, Patrice Lair, affirme que cette femme l'aura «» et aidé à «» les autres. C'est-à-dire ? «» Symbole de la deuxième génération championne du monde en 1999, Brandi Chastain, qui n'avait pas hésité à faire tomber le maillot et à afficher sa brassière après avoir inscrit le tir au but vainqueur lors de la finale, a été l'une des premières à voir débarquer le phénomène. Elle raconte qu'elle a tout de suite compris que cette fille était «» , mais tient à remettre les choses en perspective. Pour elle, nombreuses sont les sportives qui ont toujours su que quand on fait du sport en tant que femme, on porte toujours quelque chose de plus grand que soi. Elle cite Abby Wambach, porte-drapeau LGBT de la génération des années 2000 ; ou la joueuse de tennis Billie Jean King, qui avait réussi à obtenir, il y a près de 50 ans, l'dans son sport. «, dit Chastain,» Sa médiatisation aura aussi permis à Megan Rapinoe, égérie de Nike et Samsung, de bâtir son petit empire, elle qui organise aussi des camps d'entraînement - les Rapinoe SC - pour les jeunes avec sa sœur, et qui a lancé sa marque de vêtements «» et «» avec trois coéquipières. De quoi froisser son image rebelle ? «» , affirme Peter Marquis. Selon l'enseignement-chercheur spécialisé dans l'histoire des sports américains à l'université de Rouen, c'est plutôt l'époque qui veut ça : «Reste que son propre père a beau dire en souriant «» , les prises de position de Megan Rapinoe lui causent aussi - surtout - du tort. Le signe que les États-Unis, alors qu'approche la fin du mandat de leur étrange président, sont plus que jamais coupés en deux pays irréconciliables. Tandis que la joueuse - qui a fait la une du magazinele 29 juin dernier en posant nue avec sa compagne, Sue Bird, une première pour une sportive homosexuelle - délivrait son discours sur les marches de la mairie de New York mi-juillet, certaines affiches la montrant en train de soulever la Coupe du monde dans le métro de la Grosse Pomme étaient déchirées ou barrées d'insultes homophobes. Assis dans leur canapé, à Redding, les parents de Megan, Jim et Denise, avouent quant à eux être souvent apostrophés par des personnes souhaitant manifester leur mécontentement à la suite des engagements de leur fille. Durant le Mondial, une cliente du Jack's Grill, le restaurant où travaille la mère et où se croise le Tout-Redding, lui a même demandé d'enlever sur le champ un poster à l'effigie de Megan Rapinoe. La famille a également reçu des lettres, des mails et des coups de fil anonymes aux relents parfois homophobes.La ville où Megan Rapinoe a passé son enfance reste encore le meilleur moyen de mesurer combien elle divise les États-Unis actuels. La joueuse l'a souvent rappelé : pas question pour elle de renier son passé. «» , répète-t-elle comme un mantra dès qu'un micro se tend. En 2015, quand Rapinoe avait remporté sa première Coupe du monde, la maire de l'époque, Missy McArthur, avait fait du 21 juillet le « Megan Rapinoe Day » . Elle avait ensuite participé à l'inauguration d'une « Megan Rapinoe Way » menant au complexe sportif de Redding. Trois ans plus tard, le 23 juillet 2018, lorsqu'une étincelle provoquée par l'explosion d'un pneu se transforma en l'un des pires incendies que connut la ville, balayant 2 000 maisons et mobilisant 4 800 pompiers, la joueuse n'avait pas fui ses responsabilités. Elle avait profité de son statut pour lancer un appel aux dons. L'objectif fut atteint en quelques jours et le geste de la sportive salué par tous. «» , grogne Patrick Henry Jones. Cet homme aux trois prénoms tient l'armurerie de la ville. Il a découvert la joueuse en 2015. «, dit-il d'une voix pincée pour parler de l'homosexualité de la championne,» De Rapinoe, il dit aujourd'hui qu'il ne veut «» Cette année, contrairement à 2015, il n'y aura vraisemblablement aucune parade organisée en l'honneur de Megan Rapinoe à Redding. La maire actuelle, Julie Winter, membre de la paroisse locale de la Bethel Church, une immense église qui pratique encore aujourd'hui desafin de pousser les gays à embrasser l'hétérosexualité, a récemment parlé de l'homosexualité, dans un mail envoyé à une militante locale, comme d'un «» . Dans la lueur du salon des Rapinoe, Denise se lève, souffle un bon coup en pensant à ces gens qui «» , et lève la tête : «» Comme si elle l'avait entendue, sa fille, depuis New York, appelait récemment à la réconciliation nationale : «» Pas loin d'un discours de politique générale.