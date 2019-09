Ferland, c'est les autres

Avant lui, il y a eu Bernard, Benjamin, Roger, Étienne et même Nampalys. On pensait le jeu terminé. C'était avant que Ferland Mendy ne fracasse la Ligue 2 et la Ligue 1 en l'espace de trois ans, ne rentre en équipe de France, et ne soit en passe de devenir le plus célèbre de ses homonymes. Car, contrairement à lui, aucun n'a signé au Real Madrid à 25 ans, aucun n'a réappris à marcher à 14, et aucun n'avait autant d'amour pour les conneries. Et heureusement, d'ailleurs.

« La chicha, ça a été la goutte de trop. »

Hanche tendre et tête de bois

« Il détonait. Sa façon de marcher, de parler. C’était le petit du quartier qui arrivait au Camp des Loges. Il n’avait pas le petit polo Lacoste comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. »

« Quand j'étais en préformation, je n'étais pas irréprochable non plus. On ne va pas rentrer dans les détails... »

Retour au bercail et fin de la récré

« J'ai joué avec Lemar, Kanté, Sidibé et Kalidou Koulibaly. Les cracks, je les repère tout de suite. Ferland c’était sûr. »

Une bromance nommée Dylan

« On habitait dans le même immeuble. Lui au 6e étage, moi au 4e. J’avais son double de clés, lui le mien. On se séparait juste pour dormir. »

« Je ne lui ai jamais fait de cadeau. Il savait très bien que quand je l’appelais en fin de séance, la plupart du temps, il allait se faire allumer. »

Gros calibre et fait divers

« Le Touquet, c’est ce qui nous a fait prendre conscience qu’on avait peut-être trop de confiance en nous. On se sentait intouchables. »

Que la famille

« Au Havre, quand les gens disaient Mendy, ils voyaient Benjamin, pas Ferland. Et maintenant, il est devant. »

Par Théo Denmat et Arthur Stroebele

Tous propos recueillis par TD et AS, sauf mentions





Dans une carrière de femme de ménage, il arrive parfois de retrouver des chaussettes collées au plafond. Et ce jour-là, elles étaient bleu ciel. Au début, l’odeur de chicha l’avait distraite, si bien que l’employée ne les avait pas tout de suite remarquées en pénétrant dans la chambre. Puis, elles apparurent, là-haut, pendues la tête en bas comme un paresseux sur sa branche, les fibres coincées dans la bouche d’aération. Muettes. Évidemment, elles étaient incapables de dire qui les avaient placées là, les chaussettes ne parlent pas. La question du pourquoi, la femme l’avait rapidement comprise. Fumée légère, narguilé allongé sur la moquette et, surtout, alarme incendie hurlante : quelqu’un avait fumé dans cette chambre, et quelqu’un avait essayé de le cacher. Comme on lui avait appris à faire, elle le signala dans la foulée à la direction de l’hôtel qui l’employait. Et comme on avait appris aux dirigeants de cet hôtel à faire, ils se chargèrent de trouver les occupants de la chambre. Rapidement, on trouva les noms des deux coupables : Dylan Louiserre et Ferland Mendy., confie aujourd’hui Mathieu Duhamel, présent au Touquet ce jour de juillet 2016, à l’occasion du stage de préparation organisé par le club du Havre.(entraîneur cette année-là)» Quelques jours plus tard, le 12 août, Louiserre est prêté un an à Avranches. Et Grégoire Puel, également coéquipier au HAC à l'époque, évoque la «» qui s’est ensuivit pour l’autre membre du duo : «» Et surtout, enfin à la hauteur de la réputation qu’on lui collait au derrière depuis son arrivée. Car la trajectoire de Ferland Mendy fourmille de dérapages enfantins, de légèreté, de provocations à tendance je-m'en-foutiste. Puni pour avoir fumé dans une chambre d’hôtel et piètrement tenté de le masquer, il aura fallu le déclic d’une exclusion pour lui faire prendre conscience qu’il était temps de changer. Reste un mystère : comment était-on remonté aussi vite jusqu’à lui ? Ce que Ferland Mendy mit quelques jours à comprendre, c’est qu’il n’avait pas oublié n’importe quelles chaussettes. C’était celles d’entraînement, marquées du sigle du HAC. Comme quoi, parfois, les chaussettes peuvent parler.À ceux que cela étonne : elles sont parfois même plus loquaces que les humains, secret des Dieux oblige. Et à vrai dire, on aura rarement vu ça. La vie de Ferland Mendy est un puzzle à trous que ses proches ne peuvent remplir, pour la simple raison qu’ils n’ont pas le droit de parler. La période actuelle, pour le latéral gauche de Zinédine Zidane, est cruciale. Pas question donc de laisser cousins ou amis d’enfance envoyer valser la danseuse en racontant sa jeunesse, de quoi se demander s’il n’y aurait pas un peu de poussière sous le tapis que personne n’aurait pour l’instant remarqué. «» de Marc Gomis, son cousin. «» d’Abdoulaye Dembélé, autre ami d’enfance. «» d’Yvan Le Mée, son agent. Tous seraient soumis à l’aval de l’équipe de communication du joueur, qui ne l’a évidemment jamais donné. Étonnant... Bah alors, on planque un truc, Ferland ?Car l’histoire est belle, presque trop : passer du Havre au Real Madrid de 2017 à 2019, le tout en ayant ébloui la Ligue 2, la Ligue 1, l’Olympique lyonnais et l’équipe de France entre-temps. Joli bilan. Le voilà donc désormais dans la plus grande institution du monde, malgré des périodes troubles qui ont failli l’écarter définitivement du haut niveau. L’histoire est connue : passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain entre 2005 et 2012, le joueur en aurait été viré à cause d'une blessure qui devait briser sa carrière.Yves Gergaud, entraîneur des U11 parisiens de l’époque, se souvient d’un gamin issu d’une famille modeste, dans un quartier d’Ecquevilly (78), livré avec les codes qui conviennent : «» Mendy bouscule. Il vient de la cité, parle fort, joue bien. Sur le terrain, le gus de 10 ans fait déjà montre des qualités visibles aujourd’hui : «, confie l’éducateur.» La génération est dorée (Kimpembe, Coman, Ongenda, Léa-Siliki, Moussa Dembélé) et Ferland Mendy est aux platines : «, glisse Gergaud.» . Ça aussi, on le retrouvera plus tard.Ses parents s’impliquent, sans plus. Aucune trace de la maman sur les bords du terrain le week-end, quand le papa, lui, ne loupe pas un match. Une figure observatrice, «» , et qui va disparaître avec l’innocence de Ferland. La mort du père est un point de bascule dont il ne parle jamais, et dont, en conséquence, personne ne parle tout court. Tout le contraire de l’autre épisode marquant de son passage, cette fameuse arthrite à la hanche contractée à 14 ans et rabâchée à longueur de portraits, dont il détaillait les contours au, à la veille d’un Lyon-PSG de février dernier. «» Ça, c’est pour le côté pile.Côté face, sans douter de sa véracité, certains remettent aujourd’hui en question l’importance de cette blessure. «, s’étonne encore un proche du Havre.» Yves Gergaud : «Une rumeur, tenace, lui prête une implication dans une affaire de mœurs en compagnie de plusieurs autres jeunes, au sein même du centre de formation du PSG, qui aurait précipité son départ. Autoujours, il glissait : «» Surtout, après son retour, Mendy s’est fait dépasser dans la hiérarchie sportive parisienne. Le petit surdoué réapprend désormais à faire des passes, et un numéro 4 dans la hiérarchie à son poste chez les jeunes du centre est loin d’être essentiel. La dégringolade oblige le joueur de 17 ans à rédiger sa lettre de démission à l’été 2012, lassé. Fin de l’aventure avec Paris.Il part alors faire ses gammes dans les Yvelines, le temps d’une valse d'un an avec le club amateur de Mantes-la-Jolie. Cyrille Cabrera, entraîneur des U19, se souvient d'un premier entretien avec un gamin «» . Une déception logique, si l’on s’en tient au simple football. En signant là-bas, Mendy croit enterrer ses rêves de carrière professionnelle choyés durant sept années au centre de formation parisien. Alors même qu’au PSG, on remarquait sa façon de s’habiller ou de parler, il se fond parfaitement dans le décor dans son nouvel environnement. «» , estime le dirigeant. Comme pour marquer, définitivement, le passage d’un monde à l’autre, où les perceptions, mais surtout les perspectives, ne sont plus les mêmes.Être un peu paumé dans sa vie ne l’empêche pourtant pas — bien que logiquement à cet échelon — de surpasser à nouveau tout le monde une fois les pieds posés sur le pré. Cabrera raconte : «(aucun lien de parenté, N.D.L.R.)"C’est lui le patron, ça se voit. Mets-le au milieu." » Résultat ? «Saison à l’issue de laquelle la formation se maintient en DH. C’est un pitch Disney : l’histoire heureuse du petit Mendy et de son talent perdu pour le foot, déboulés par miracle dans un tout aussi petit club des Yvelines à une période sportivement délicate. Même s'il n’a rien à faire là-bas. Il le sait, le FC Mantois le sait, tout le monde le sait. «, avoue le coach.» Voilà ce que retient Cabrera d’un joueur pas comme les autres, qui n’a finalement passé que quelques mois dans son club. Une saison clé pour tout le monde, où Ferland reprend sa carrière en main, siffle la fin de la récré et s’en va conquérir Le Havre.titre : «» . Pour la police judiciaire, ce mardi 21 novembre 2013 est un jour à marquer d’une pierre blanche. Plus de 500kg de drogue retrouvés planqués dans des conteneurs, et une vingtaine de suspects en garde à vue : c’est un vrai coup de maître, avec commanditaires, fournisseurs, passeurs, financiers et blanchisseurs en prime. La totale. Mais hasard sur l’échelle des informations, cet impressionnant coup de filet éclipse dans la presse le vrai braquage du jour : au terme d’une journée de détection où il a volé la vedette à tout le monde, Ferland Mendy signe libre avec la CFA du HAC. Le cerveau de l’opération ? Johann Louvel, directeur du centre de formation du club. «, se souvient ce dernier.» Reste à évacuer la problématique de la hanche, réglée par des «» et un feu vert du doc de l’époque. Il peut jouer, c’est tout ce qui compte.L’intégration se fait à la Ferland : deux vannes pour se faire une place dans le vestiaire, trois débordements sur l'aile gauche pour s’en faire une sur le pré. Surtout, il rencontre Dylan Louiserre. «, explique ce dernier, qui cartonne actuellement à Niort.Comme d’habitude, il survole pendant un an le Championnat de France amateur 2, régulièrement surveillé par Erick Mombaerts à la Cavée verte, enceinte de l’équipe première de 1918 à 1970 avant d’être stade de la réserve et QG du centre de formation. Puis, le 28 décembre 2014, Mombaerts est débarqué, remplacé à la surprise générale par un Thierry Goudet qui sort de six ans à la tête d’un bar-tabac à Laval. «, remet-il.» La première titularisation avec les pros survient vite : le 24 avril 2015 face à Sochaux (victoire 1-0, but de Mickaël Le Bihan dans le temps additionnel), en remplacement d’un Mombris blessé. Mais Ferland est jeune, fou, agité. Il redescend le plus souvent en réserve pour jouer le week-end, ce qui le frustre, et son coéquipier Harrison Manzala souligne aujourd’hui son principal défaut : «» Version ainsi résumée par Johann Louvel : «Voilà venue l’heure de polir le diamant, de tailler dans la pierre. «, poursuit Louvel.» Il y a la carotte (l’équipe première), et le bâton (Louvel) qui ne le lâche pas. Alors que Grégoire Puel évoque un gamin qui «» et «» , Mathieu Duhamel l’excuse presque : «» Il se fait rentrer dedans, durement, méchamment. «, explique Louvel.» C’est le lot des lumières : il faut en connaître l’interrupteur pour les faire marcher.Postulat de base : Louiserre et Mendy étaient toujours ensemble. Ce sont eux qui le disent. Mais l’étaient-ils le lundi 16 mai 2016 ? Ce jour-là, à 6h30 du matin, un coup de feu est tiré sur la boîte de nuit-chicha, rue d’Iéna au Havre. Le coupable, équipé d’un gros calibre type fusil ou carabine, a tiré depuis la fenêtre d’une voiture où siégeaient deux autres individus, vraisemblablement recalés par le vigile de la discothèque «» quelques minutes plus tôt. Dans sa fuite, la voiture a un accident, blessant le conducteur d’une autre. Le lendemain,écrit ceci dans ses colonnes : «Dans la foulée, Dylan Louiserre (21 ans) est placé par le parquet sous statut de «» qui précise, embêté : «» Le tireur, lui, est mis en examen pour «» et «» . Mais il y a un hic : la police ne parvient pas à coincer le troisième passager, supposé autre joueur du HAC. Il a été mis hors de cause par les deux premiers gardés à vue, et le parquet trouve ça étrange : «» Trois ans plus tard, Louiserre livre sa version des faits : «» Effectivement, il n’y peut rien.Aux yeux du HAC, la relation Louiserre-Mendy est toxique, et l’épisode de la chicha, qui survient l’été suivant, est la goutte de trop. Bob Bradley les convoque tour à tour, leur montre la porte, et leur commande un billet de train Le Touquet-Le Havre pour le lendemain midi. Semblant de réaction. «, rappelle Louiserre.En rentrant, une discussion est organisée dans l’appartement de Mendy, à quatre. Dans ce chez-soi d'adolescent, une seule chose importe : la taille de la TV. Pour l’occasion, ils ont allumé une bougie sur la table basse, seul élément de décoration apprécié par Ferland. C’est lui qui prend la parole : «» Louiserre acquiesce, leurs discussions sérieuses sont assez rares pour que le moment soit solennel. «» Issam Chebake et ses nouvelles chaussures s’en souviennent encore. «, juge Louiserre.» Antidote trouvé au poison, retour aux affaires.Pour comprendre Ferland Mendy - vaste affaire -, son succès à Lyon, son arrivée en équipe de France en novembre 2018, sans jamais être passé par aucune équipe nationale de jeunes, il faut comprendre son rapport à l’autorité et, par capillarité, à la famille. À Mantes et au Havre, son oncle le suivait comme une ombre, et c’est avec lui que les dirigeants des clubs prenaient rendez-vous lorsqu'il fallait parler d’une bévue. Les femmes présentes sur la photo de sa signature au Real, Harrison Manzala en est persuadé, sont les mêmes que celles qui étaient déjà autour de la main courante de la Cavée verte. Et Marc Gomis, son cousin, racontait auque «» .La tâche était double : faire perdurer un nom de famille, mais aussi se faire un prénom. Car il faut dire qu’au Havre et en équipe de France, Mendy est plutôt mal choisi : c’est déjà pris. «, se marre Mathieu Duhamel, autrement méconnu pour avoir été coéquipier de Raphaël Guerreiro, Thomas Lemar, N'Golo Kanté, Djibril Sidibé et Kalidou Koulibaly.» Latéral, offensif, gaucher...Parti apprendre de Jérémy Morel à l’OM, Benjamin a un successeur tout trouvé, quitte à agacer l’heureux élu. Yves Gergaud, son premier coach au PSG : «"Tu te rappelles en benjamin ? – M’appelle pas Benjamin ! – Mais non, benjamin, la catégorie... – Ah okay, parce que les gens ici m’appellent 'Benjamin'."» Il paraît même qu’à son départ du club pour Lyon, contre cinq millions, Grégoire Puel l’a de suite récupéré pour une bouchée de pain sur Mon Petit Gazon.Depuis ? Pas de dérapage, pas un seul. Il semblerait que le fuyard soit rentré dans le rang. À moins qu’il ne se cache, à moins qu’on ne le cache, à moins que d’autres aient pris pour lui. Transféré au Real après deux ans seulement dans le Rhône, il flotte autour de lui l’impression ténue que la maladresse est affleurante, faute de cadre. Elle est là, quelque part, tapie dans l’ombre. Le 12 juin dernier, il signait à Madrid. Le 22, ille message d’unmadrilène sur Twitter demandant à ce que Lucas Vázquez dégage. Réponse : «» Juste maladroit, Ferland ? Dylan Louiserre semble en douter : «