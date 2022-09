Tardieu est grand

« D’un côté, je voulais qu’il y ait penalty, comme ça je faisais ma panenka et je portais mes couilles... et d’un autre côté, j’espérais que la faute soit commise en dehors de la surface ! Ce n’était pas un penalty anecdotique, on jouait le maintien... »

Par Andrea Chazy, à Troyes

Par Andrea Chazy, à Troyes









À Troyes comme ailleurs, l’été et ses chaleurs écrasantes commencent peu à peu à laisser place à l’automne. Le mercure ne tape plus aussi fort qu’entre juin et août, où il a parfois fait plus de 40 degrés à l’ombre, une période que les habitants de la préfecture de l’Aube ont vécue comme une traversée du désert au sens propre. Il en a été de même pour les sociétaires de l’ESTAC, au figuré cette fois, qui ont eu leur lot de bruits de couloir. L'entame de saison compliquée des Troyens à Montpellier (défaite 3-2), face à Toulouse (0-3) et à Lyon (4-1), aurait pu fragiliser la position de leur coach, Bruno Irlès. Il n’en a finalement rien été. L’ESTAC a depuis trouvé son oasis, pris sept points en trois sorties face à Angers, Monaco et Rennes, et s’est surtout donné un peu d’air au classement. Dans une saison à quatre descentes, ça n’a pas de prix.L’un des artisans de ce sursaut salvateur se nomme Florian Tardieu. Le capitaine et chef d'orchestre du 5-4-1 troyen n’a pas non plus passé deux mois de tout repos, lui qui était annoncé avec insistance du côté de Saint-Étienne pour y retrouver Laurent Batlles, son ancien mentor., rejoue, dans la salle de presse du stade de l'Aube, Florian Tardieu.Pour sa deuxième saison en Ligue 1, à 30 piges, le milieu de terrain aubois a démarré fort et converti les trois penaltys qu’il a eu à négocier. Depuis qu’il sévit dans la cour des grands, Tardieu a d'ailleurs inscrit tous ses buts (7) sur péno, sans jamais en rater un seul. Pas même quand son cœur s'est emballé, en fin de saison dernière, un soir au Parc des Princes.Le 8 mai dernier, Troyes se déplace dans l’antre du PSG lors de la 36journée avec l’espoir de faire un pas de géant vers le maintien. On joue la 49minute, l’ESTAC est menée 2-1, mais Presnel Kimpembe vient d’envoyer bouler Renaud Ripart dans sa propre surface. Florian Tardieu s'empare alors du cuir pour le poser sur le point de penalty, et se retrouve face à un dilemme :, se marre l’intéressé.Finalement, Tardieu s'élance et honore son pari en ridiculisant Keylor Navas. 2-2, le score ne bougera plus. Au contraire du téléphone de Florian Tardieu qui, lui, n'est pas loin d'exploser au coup de sifflet final.Il faut dire que dans la région PACA, peu sont ceux qui ne connaissent pas l’amour de Flo Tardieu pour l’OM. Depuis son plus jeune âge, le natif d’Istres squatte dès qu’il le peut les travées du Vélodrome., se remémore sa maman, Caroline.Pour comprendre d’où vient cette passion familiale, il faut remonter à Marc, son père, un amoureux de l’OM et un dingue de foot en général. Un hommede l’aveu de son fils cadet,. Tout comme sa compagne Caroline, il travaille alors à la mairie d'Istres et entraîne sur son temps libre à la Jeunesse sportive istréenne, un club de quartier. C’est ici, au complexe sportif de La Bayanne, que Florian tapera ses premiers ballons en club. En plus du rab dans le jardin, imposé par le paternel une fois les devoirs terminés., explique Caroline.Dans sa chambre, Florian a des posters de Robert Pirès, de Laurent Blanc ainsi que des champions du monde 1998 qui évoluent à l’OM. Le destin y est peut-être pour quelque chose : son baptême au Vél’ n'est rien d'autre que le légendaire OM-Montpellier (5-4) époque Rolland Courbis., rejoue le milieu troyen.Tout semble idyllique, d’autant qu’à l’âge de 9 ans, le FC Istres convainc son père de laisser le fiston rejoindre la plus grande crèmerie locale. Le point de départ d’un chemin qui s'avérera particulièrement escarpé.Ce séjour au ski de 2002, Florian Tardieu s’en souviendra malheureusement pour toujours :Florian, lui, n’en a que 10, et voit son monde totalement voler en éclats : sa famille doit déménager dans un appartement du quartier de la Grande Conque et sa mère s’occuper seule de l’éducation de ses deux ados., assène Florian Tardieu.Quand il y retourne aujourd'hui pour y retrouver sesqui ne l’ont jamais quitté, il aime passer la journée assis sur une chaise devant un immeuble à refaire le monde. À repenser à ces barbeucs et à ces parties de foot interminables. Moins à l’école, qui n’a jamais été son truc., avoue sa mère."Regarde maman, tu m’as tellement poussé que je suis tombé !" »À 16 piges, Florian Tardieu file dans un lycée professionnel d’Aix-en-Provence et se destine alors à une carrière de peintre en bâtiment., déballe Caroline Tardieu."Mme Tardieu, ça fait plusieurs mois qu’on n’a pas vu votre fils en cours."Et le foot dans tout ça ? Ce n’est pas mieux. S’il a été capitaine dans la plupart des catégories de jeunes du FC Istres, qui a goûté à la Ligue 1, le fan du trio Xavi-Iniesta-Busquets peine à se révéler à l’approche de la majorité. À tel point qu'U18, il se retrouve à jouer le dimanche matin au niveau départemental., justifie Florian Tardieu.Pourtant, la roue va finir par tourner. À force de travail, Flo Tardieu remonte la pente et joue en DH l’année suivante. Il tape aussi rapidement dans l'œil de l’entraîneur de la réserve, Johan Gallon, qui l’intègre au groupe. Jusqu’au jour où la chance de sa vie se présente à lui. Lors d’un entraînement, le milieu défensif Gary Coulibaly se blesse et Nicolas Usaï, l’adjoint de José Pasqualetti qui dirige l'équipe première, à l’époque en Ligue 2, demande à Johan Gallon de lui envoyer un milieu de terrain. Comme dans un rêve, Usaï crie « Tardieu » ., en rigole aujourd’hui l’heureux élu.(Rires.)Plus de dix ans plus tard, Nicolas Usaï justifie son choix de l'appeler lui et pas un autre :, témoigne l’actuel coach du Nîmes Olympique.Les cadences infernales se mettent alors en place : de 6h à 9h du matin, Florian est sur les chantiers à peindre avec ses gros rouleaux. Ensuite, il enchaîne avec l’entraînement des pros jusqu’à midi, avant de retourner bosser sur les chantiers jusqu’à la tombée de la nuit.(300 euros par mois, NDLR)Une anomalie qui sera réglée dès lors où « Flo » fera son trou en équipe première. En 2012, il signe enfin pro au FC Istres, range ses pinceaux et met rapidement tout le monde d’accord. Dans l’équipe ultra-offensive de Pasqualetti, il brille par sa qualité de passe et sa vision de jeu saluée par tous., détaille son ancien coéquipier, Fouad Chafik.Dans un stade Parsemain rempli essentiellement par ses potes et ceux des autres joueurs de l’équipe fanion, Tardieu s’endurcit au contact d’anciens expérimentés comme Jérôme Leroy ou Éric Chelle."Tonton""Si tu me vois marcher sur le terrain et que tu dois me mettre une gifle, mets-la moi et je le prendrais bien."Florian grandit, mais parfois, le naturel revient au galop. Comme au lendemain d’un OM-PSG, que Nicolas Usaï raconte mieux que personne :La Provence.L’histoire d’amour entre Florian Tardieu et Istres est mise sur pause deux saisons pleines plus tard. Malgré une équipe composée de joueurs tels que Naby Keita, Farid Boulaya ou Abdellah Zoubir, le FC Istres tombe en National. Tardieu sent que le moment de quitter le nid est arrivé. À l’été 2014, il s’envole vers l’Angleterre du jour au lendemain pour répondre favorablement à une proposition de contrat de Sheffield Wednesday qui évolue en Championship. En arrivant sur place, celle-ci n’est plus aussi attrayante qu'annoncée et pousse Florian Tardieu à faire marche arrière. Le téléphone sonne :"Si on reste en Ligue 1, je veux Flo. Évidemment, si on descend en Ligue 2, je veux Flo aussi."Direction le Doubs, le froid et la Ligue 2 pour Tardieu, qui va disputer 150 matchs en quatre ans chez les Lionceaux. Un déchirement pour sa mère, mais aussi pour lui., lâche Florian Tardieu.L’occasion, aussi, pour ses nouveaux coéquipiers de découvrir un gars sincère et farouchement chambreur. Qui n’épargne personne, à commencer par sa mère :, rigole Caroline."Maman, appelle un avocat... je t’expliquerai !"Au sein des rangs du club fondé par des ouvriers de Peugeot dans les années 1920, le milieu de terrain au physique longiligne ne fait pas que se fendre la poire : il fait aussi partie de l’épopée en Coupe de France 2015-2016, qui voit Sochaux tomber aux portes de la finale face à l’OM (0-1). Reste que les Lionceaux enchaînent les saisons dans le ventre mou sans réussir à se mêler à la lutte pour la montée., assure pourtant l’actuel meneur de jeu troyen.Après quatre ans en Franche-Comté, Tardieu pose ses valises en Belgique, à Zulte-Waregem. Il ne connaît alors rien de sa nouvelle écurie, si ce n'est qu'elle a participé à la Ligue Europa l’année précédente. Si une blessure à la cheville vient perturber ses débuts au Plat Pays, il réalise ensuite six premiers mois pleins. Avant de filer au placard, sans aucune explication de la part du coach de l’époque, Francky Dury., se remémore-t-il, amer.L’aventure tourne court, et Laurent Batlles le rapatrie à Troyes pour la saison 2019-2020. Il en fait un milieu de terrain complet, puis son capitaine, qui sera même dans l’équipe type de la saison l’année suivante, à l'issue de laquelle l’ESTAC retrouve l’élite. Ça y est, à 29 berges, Tardieu va enfin découvrir l’élite., livre Fouad Chafik.Son ancien coach Nicolas Usaï abonde :Dans un futur proche, Florian Tardieu ne s’interdit rien. Il a toujours un rêve : celui d’un jour porter le maillot de l’Olympique de Marseille :En attendant, c’est des travées du Vélodrome qu’il continue à suivre la formation d’Igor Tudor, comme face à Nantes ou Reims cette saison., explique-t-il.Dans son calepin, la date du 16 avril 2023 et d’OM-Troyes est cochée depuis la publication du calendrier. L’an passé, pour sa première fois au Vél’ en tant qu’acteur, le stade était vide à la suite d'un huis clos prononcé par la LFP après un OM-PSG qui avait dérapé en tribune. Cette saison, il espère enfin célébrer la réussite, la sienne, devant tous ses amis et sa famille, là où tout a commencé pour lui. Même s’il manquera forcément quelqu’un., conclut Florian Tardieu.La preuve définitive que Florian Tardieu est grand.