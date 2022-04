Renato ou tard

LOSC RC Lens Ligue 1 Diffusion sur

Bête blessée

« J’ai une force en moi et, à l’époque, je ne ressentais plus cette force. Je ne sentais rien, sinon que ça n’allait pas bien. »

Ça vient de la rue

« Je lui ai expliqué que le LOSC pouvait être le cadre parfait pour sa peinture. Je connaissais ses qualités et je savais qu’il pouvait parfaitement entrer dans le modèle du jeu du club. »

« Récupérer un ancien Golden Boy, qui arrive du Bayern, et lui faire comprendre qu’il va tâter un peu de banc à Lille, ce n’est pas simple. »

« Je lui avais dit : "Cela ne sert à rien de parler de revanche. Il faut avancer maintenant, tu n’as rien à prouver. Montre sur le terrain les valeurs que tu as, point à la ligne." »

« C’est un moteur qui peut te mettre la pression »

« Le pénis de Renato Sanches devrait être exposé quelque part. »

Pour certains, c’est l’ouverture des portes d’un rêve. Ils ont en même temps peur et envie, mais il faut les voir regarder avec amour ce drôle de type aux lunettes fines et à la mèche beckhamienne. Au début du mois de novembre 2017, à Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord, plus de 500 personnes se massent dans une salle d’un hôtel Hilton pour écouter religieusement Robbie Davidson. Robbie est le pape des platistes, ces hommes et ces femmes convaincus de ne. Leur Terre n’est pas ronde, mais plate, et l’hiver 2017 marque un tournant dans leur vie : la Conférence internationale sur la Terre plate (FEIC), organisée par la Flat Earth Society, vit sa première édition. Il est possible d’y croiser les basketteurs Kyrie Irving et Shaquille O’Neal ou encore le rappeur B.o.B. Il est surtout possible d’y entendre une histoire : la Terre serait finalement un disque immobile recouvert d’un dôme géant sous lequel gravitent la Lune, le Soleil et les étoiles. Ainsi va la fin de l’année 2017, sorte de fenêtre géante ouverte sur de drôles de phénomènes. En voilà un autre : le mercredi 29 novembre, alors que Chelsea, champion d’Angleterre en titre, reçoit Swansea pour le compte de la quatorzième journée de Premier League, un homme se fige au beau milieu des débats et crache dans le vide. Il a 20 ans, des dreads généreuses, et touche sans aucun doute le point le plus bas de sa jeune carrière. Preuve par l’absurde : à la trente-deuxième minute de la rencontre, Renato Sanches se retourne et fait un beau plat du pied sécurité en direction d’un panneau publicitaire situé sur sa gauche.À l’époque, une question tourne en boucle dans toutes les têtes : mais où est passé le gosse souriant, libre dans sa tête, mi-buffle, mi-serpent, élu Golden Boy un peu plus d’un an plus tôt sous le nez de Marcus Rashford et Kingsley Coman ? Ce qu’il en reste est une tonne d’espoirs, qui écrasent le gamin de la Musgueira. Son entraîneur d’alors, Paul Clement, se gratte la tête et semble prisonnier d’un casse-tête impossible. Au Bridge, dans la foulée de la rencontre perdue par ses hommes, il lâche en conférence de presse :Quelques semaines plus tard, dans un entretien donné au, l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti, éjecté du banc de Swansea avant Noël, enfonce le clou et évoque un joueur plusqu’il ne pensait, portantune fois les lumières des stades allumées, mais toujours capables de marcher sur les autres pratiquants de son sport la semaine lors des séances d’entraînement. Renato Sanches, lui, se sent tout simplement, presque vide. Une blessure aux ischio-jambiers subie au début de l’année 2018 va finir par le pousser dans. Début 2020, l’international portugais soufflera :Le 22 février dernier, miracle : pour la deuxième fois en cinq ans, Renato Sanches a remis les pieds à Stamford Bridge, et c’est une autre pièce qui s’est jouée. Au cœur d’un huitième de finale aller de Ligue des champions où la majorité de ses coéquipiers se sont cogné la tête contre leur plafond technique, le Portugais, numéro 18 sur le dos, a enchaîné les sortilèges et ressorti sa palette tactique extra-large sous les yeux de l’Europe du foot. Aligné à droite du 4-2-3-1 pensé par Jocelyn Gourvennec, le joueur du LOSC a en réalité visité toutes les zones du terrain pour offrir au maximum à ses partenaires sa capacité à absorber toute forme de pression adverse. Capable de s’orienter à droite comme à gauche, de varier les prises de balle, de résister à toutes sortes de prise et de se construire une autoroute avec de la poussière, Renato Sanches a sorti une première période assez royale et filé du temps, mais aussi de l’espace, à ses potes en jonglant avec le sablier d’un côté, la variété de ses transmissions de l’autre. Gourvennec n’a d’ailleurs pas laissé les louanges au fond de ses poches :En se marrant dans les petits espaces et en aimantant les ballons, il a surtout probablement validé un retour prochain sur les hauteurs du football européen. Mais comment une telle boucle a-t-elle été rendue possible ? On rembobine.À l’été 2018, alors que l’équipe de France soulève le monde, Renato Sanches regarde le Portugal sortir dès les huitièmes de finale du Mondial russe depuis le fond de son canapé. Voilà plus d’un an et demi qu’il n’a plus mis les pieds en sélection, enchaîne les pépins physiques et traîne son spleen au Bayern. Les éclaircies munichoises du bonhomme sont rares. Fin septembre 2018, il s’offre tout de même un bel enchaînement, dont une masterclass livrée dans son ancien salon, l’Estádio da Luz, face au Benfica. Face à la presse, son entraîneur au Bayern, Niko Kovač, savoure :Comme à chacun de ses réveils, Renato Sanches retrouve furtivement la sélection nationale, mais comme à chacun de ses réveils, il va aussi rapidement retomber dans une sale routine : celle du monstre des séances qui peine à répéter les promesses de la semaine le week-end. Au printemps 2019, un homme, lassé de voir le prodige se battre avec les pièces de son puzzle personnel, décide de faire le voyage jusqu’à Lisbonne pour un tête-à-tête.Luis Campos, alors conseiller de Gérard Lopez au LOSC, connaît Renato Sanches depuis ses jeunes années au Benfica et a l’intime conviction que Lille peut être un tremplin idéal pour ramener le Lisboète sous les projecteurs. Explications :Appuyé par sa Cellule d’appui aux joueurs (CAJ), tenue par quatre personnes du club chargées de répondre quotidiennement aux demandes des joueurs pour qu’ils puissent se concentrer à 100% sur le terrain, et bien aidé par la présence dans le vestiaire d’une importante communauté lusophone (Jardim, Gabriel, Djaló, Fonte, Reinildo, Xeka, Araújo...) dont José Fonte, essentiel pour convaincre Sanches de venir en France, Campos a vite réussi la première partie de son pari. L’arrivée du champion d’Europe 2016 au LOSC va également être unpour toutes les parties, que ce soit pour un club passant doucement les étapes de son projet ou pour un joueur monté très haut qui ne demande plus qu’à repartir., resitue Fonte.Autre objectif : que Renato Sanches retrouve une forme d’insouciance dans son jeu et son côté « joueur de rue » . Le staff en place ne met d’ailleurs pas longtemps à prendre pleine poire l’unicité du bonhomme., indique ainsi l’adjoint de Christophe Galtier, Thierry Oleksiak.Interrogé en novembre 2020, Galtier confiait avoir dû, dans un premier temps, canaliser la bête, arrivée dans le Nord avec l’énergie d’une, pointait également l’actuel coach de l’OGC Nice.Surveillé comme la plus précieuse des voitures de course, Renato Sanches, notamment pris en main par le jeune adjoint Jorge Maciel qui a aussi parfois joué le rôle de traducteur, a parfois râlé, n’a pas toujours été régulier, mais a fini par sortir plusieurs prestations majuscules lors de ses deux premières saisons nordistes. On peut penser à son Lille-Dijon fou de novembre 2019, qui a été sa première vraie fête en Ligue 1, à sa prestation de gala sortie dans la foulée face à Montpellier - lors de laquelle il a entre autres humilié Arnaud Souquet -, ou encore à son match à Angers disputé en février 2020. On peut aussi penser à quelques sorties face au PSG ou évidemment à sa masterclass de San Siro, en novembre 2020., sourit Oleksiak.Assez pour parler d’un retour définitif au premier plan ? Pas encore, Renato Sanches pouvant encore faire rentrer trop d’idées à la seconde dans sa tête et perdre le fil de quelques rencontres. Dans ce cadre, le rôle de Maciel a aussi été très important, et l’actuel adjoint de Jocelyn Gourvennec sort une image pour résumer l’apaisement progressif du joueur :"Tu vois, Jorge, ici, je suis content, car il y a beaucoup de gens qui m’aiment bien. Je me sens bien ici. Toi, José, Xeka, Tiago, Reinildo, vous êtes ma deuxième famille. C’est très important pour moi et, grâce à vous, je me sens désormais prêt à partir n’importe où dans le monde et à n’importe quel niveau. Quand j’étais parti au Bayern, je ne l’étais pas."Si l’épanouissement personnel appartient d’ordinaire au petit monde de LinkedIn, il prend également tout son sens avec Renato Sanches. Pendant de long mois dans le Nord, le Portugais a pourtant réfléchi à l’envers. La faute à cet été doré de 2016, après lequel il a longtemps couru., resitue Maciel."Cela ne sert à rien de parler de revanche. Il faut avancer maintenant, tu n’as rien à prouver. Montre sur le terrain les valeurs que tu as, point à la ligne."Le cocktail entre exigence et émotion cherche encore parfois son équilibre, et c’est d’ailleurs pour ça que Gourvennec compare aujourd’hui son numéro 8 à. Côté pile : à l’entraînement, Renato Sanches peut ainsi engueuler les jeunes et les cadres qui ne s’arrachent pas suffisamment à son goût sur un toro."Oh, vous ne voulez pas travailler les gars ? Réveillez-vous, allons-y, appliquez-vous !", appuie, un brin amusé, Jorge Maciel. Côté face : il peut s’embrouiller avec un coéquipier, ce qui s’est passé la saison dernière lors du déplacement à Nice, où le milieu lillois n’est pas passé loin d’échanger des châtaignes avec Burak Yılmaz., résume son capitaine, José Fonte.De l’aveu de tous, Renato Sanches est surtout, à 24 ans, un autre homme. Une version 2.0, plus canalisée que la précédente, mais aussi plus constante. Jorge Maciel en a pris conscience lors du confinement du printemps 2020 où, rentré au Portugal, l’entraîneur adjoint s’était envoyé d’anciens matchs de Liga NOS diffusés à la télévision, dont les premiers matchs de Renato avec Benfica. Le jour et la nuit."Pfff, je déteste me voir... Je ne suis plus du tout le même joueur aujourd’hui."Un élément concret de sa mue : sa capacité à se retourner sur un pas et à exploser sur les premiers mètres. Maciel fait la leçon :L’histoire veut désormais que Renato Sanches, qui aurait pu rejoindre le Barça l’été dernier sans une blessure au ménisque, vive ses derniers mois dans la capitale des Flandres. On l’annonce alors au Milan, tout comme son copain Sven Botman, ou à Liverpool. Pour Luis Campos, le timing semble dans tous les cas idéal :Conscient qu’il ne pourra pas retenir son ami bien plus longtemps dans le Nord, José Fonte, lui, va même un peu plus loin :En attendant de marcher sur le monde, Renato Sanches peut d’ores et déjà se vanter d’être l’un des footballeurs les plus burnés de la planète. Ce n’est pas lui qui le dit, mais son ex... coéquipier du Bayern Javi Martínez, qui a vanté dans un live du Youtubeur Mostopapi son appareil reproducteur ainsi :C’est déjà un grand début.