Qui est Michail Antonio, le nouveau héros de West Ham ?

Des raisons de sourire. À la 77minute, lorsqu'il a laissé sa place à Sébastien Haller dans un Carrow Road Stadium qui aurait peut-être sonné aussi creux en temps normal et sans huis clos, Michail Antonio quitte la pelouse avec la sensation du devoir accompli. L'attaquant – qui évolue parfois plus bas – vient en effet d'inscrire un quadruplé, battant à lui tout seul la lanterne rouge de Premier League à trois journées de la fin et officialisant la descente destout en offrant trois points essentiels à West Ham (désormais seizième, trois longueurs d'avance sur la zone rouge) dans la course au maintien.Jusqu'à aujourd'hui, jamais unn'avait planté quatre fois en championnat. L'Anglais devient également le tout premier joueur de l'histoire de son club à claquer trois buts, ou plus, à l'extérieur. Plus globalement, il rejoint la liste des 27du pays à avoir dessiné un carré de tremblements de filet ( liste relayée par Talk Sport dans laquelle figure Thierry Henry, Wayne Rooney ou encore Sergio Agüero).Un missile à bout portant sur corner en début de match, un coup de casque sur coup franc dans le temps additionnel de la première mi-temps, un face-à-face avec Tim Krul remporté en deux temps peu après le retour des vestiaires, et une réalisation de renard juste avant sa sortie : voilà Antonio, désormais à huit réalisations cette saison (son record en PL est de neuf), devenu héros des siens et bourreau de l'adversaire en l'espace d'une grosse heure. Attention : que l'avant-centre du soir, qui a tenté pas moins de neuf frappes (personne n'a fait mieux, bien entendu) ou cinq dribbles (meilleur bilan, parmi les deux équipes) et remporté cinq duels aériens (le plus fort dans ce domaine, encore) ce samedi, écrive les pages de West Ham n'était ni une certitude ni gagné d'avance.D'abord parce que le récent trentenaire (il a fêté ce chiffre rond pendant le confinement, fin mars) a percé plutôt tard, lui qui n'a découvert la première division britannique qu'en 2015-2016. Exercice durant lequel il a douté les premiers mois (le président du club David Gold a d'ailleurs cru à une photo d'une alerte enlèvement fictive, postée sur Twitter par un supporter et relayée par le patron de l'entité), et où il a régulièrement été utilisé au poste de latéral droit. Avant d'être transféré dans la banlieue Est de Londres, l'ancien de Nottingham Forest ou de Sheffield Wednesday n'avait même sorti qu'une seule saison à plus de dixdans les étages inférieurs.Mais surtout parce que ces dernières années, les médias évoquaient autant Antonio pour ses qualités atypiques sur le terrain que pour son actualité hors du pré. Fascinés par la trajectoire de ce Jamaïcain d'origine dont la technique n'est pas le point fort et qui a été élude l'année en 2017, les amateurs de foot se sont ainsi beaucoup intéressés à l'extrasportif. Pour le meilleur, ou pour le pire. Le meilleur : les messages d'espoir de celui qui confie ne pas être passé loin d'une carrière dans la violence , ou encore ses prises de position radicales contre le racisme en réclamant des retraits de points . Le pire : un accident de Lamborghini à Noël, le tout en étant déguisé en bonhomme de neige Appelé par lesen septembre 2016 sans avoir pu honorer de première sélection, le fan des qui a déjà imité Homer pour célébrer un caramel peut donc se féliciter d'avoir persévéré dans un monde où sa place n'était pas évidente. En témoigne sa non-signature à Tottenham quand il avait quatorze piges décidée par sa maman, alors que lescomptaient le former., a-t-il expliqué à Sky Sports, un jour. Option maths, avec des calculs complexes aboutissant au nombre quatre.