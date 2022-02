Vous êtes pas contents ? Triplé contre mon camp

Ce dimanche, Meikayla Moore a inscrit son nom au panthéon du football international. La défenseuse de Liverpool s’est fait remarquer en inscrivant un hat trick contre son camp avec la sélection néo-zélandaise face à l'ogre USA.

Un du droit, un de la tête, un du gauche

Rupture du tendon d'Achille la veille de la Coupe du monde

Les fans de Liverpool ont un chant en son honneur

À moins de s’appeler Robert Lewandowski, rares sont les joueurs(ses) qui peuvent se targuer de planter trois buts en moins de 40 minutes. Meikayla Jean-Maree Moore a pourtant réalisé cet exploit ce dimanche. Seul souci, elle a inscrit ce triplé contre son camp. Une contre-performance d’autant plus retentissante que les Néo-Zélandaises étaient opposées à l’équipe américaine, doubles championnes du monde en titre, dans le deuxième match de SheBelieves Cup. Cette compétition internationale, qui se déroule chaque année aux États-Unis, permet, sur invitation, de se confronter au gratin du football féminin international. Ce dimanche, les 16 587 personnes présentes au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, ont pu constater que le gratin avait visiblement un drôle de goût.Dès l'entame du match, la défenseuse de Liverpool (48 sélections, 3 vrais buts) coupe avec sa jambe droite un centre venu de la gauche au premier poteau. Moore fait passer le ballon juste au-dessus de la tête de sa gardienne Erin Nayler (1-0, 5). Pas le temps de cogiter pour Meikayla Moore, qui claque un deuxième but, de la tête cette fois, avec un certain sang-froid (2-0, 6). Puis vient la 36minute et le moment pour la joueuse de 25 ans de parachever son œuvre. Moore réussit le triste exploit d’inscrire uncontre son camp en 31 minutes, et histoire que le tableau soit complet, c'est du gauche qu'elle plante son troisième pion dans les mauvais filets. L'heure est venue d'arrêter les frais pour sa sélectionneuse, la Tchèque Jitka Klimková, qui décide de remplacer sa poissarde par Rebekah Stott à la 40minute., commente alors Rosie White sur Sky Sports. De son côté, la sélectionneuse a réconforté sa joueuse au moment de sa sortie et l’a soutenue après le match :Si cet évènement fait autant parler de lui, c’est avant tout pour son côté très inhabituel. Tellement rare que même en fouillant dans ses archives, ESPN n’a pas trouvé d’équivalent. Si le milieu défensif du Germinal Ekeren Stan van den Buys avait bien aidé Anderlecht lors d’un match de D1 belge de la saison 1994-1995, il lui avait au moins fallu plus d’une mi-temps pour inscrire trois buts contre son camp., avait analysé le Belge. À l’époque, les Mauves avaient remporté le match (2-3) sans avoir à marquer eux-mêmes. Ce dimanche, les Américaines ont au moins eu le mérite d’aller inscrire deux autres buts à la Nouvelle-Zélande en deuxième période, par l'intermédiaire d'Ashley Hatch (4-0, 51) et de Mallory Pugh (5-0, 90+3).À la toute fin de la rencontre, Vlatko Andonovski, sélectionneur des USA, est lui aussi venu voler au secours de Moore.Ce qu'Andonovski ne sait peut-être pas, c'est que ce n’est pas la première fois que Meikayla Moore est abandonnée par la chance. En 2015, elle n'avait ainsi disputé aucune minute de la Coupe du monde 2015 au Canada. Décidée à tout casser lors de l'édition 2019 en France qu'elle aborde dans la peau d'une titulaire en puissance, elle est rattrapée par la poisse. La veille du premier match desface aux Pays-Bas, Moore, étalée sur le terrain d'entraînement du Havre, comprend son calvaire :Meikayla Moore venait tout juste de se rompre le tendon d’Achille.En 2020, elle est remise de sa blessure, quitte Duisbourg pour Liverpool, actuel leader de Women’s Championship (D2 anglaise) et qui possède la meilleure défense du championnat. Si elle ne participe que sporadiquement aux rencontres avec les, elle s’est largement fait adopter par son nouveau public, au point d’avoir son propre chant.("Notre souris au milieu de notre équipe. Notre souris, c’est la reine Kiwi" en VF). La reine Kiwi devra faire preuve d’une grande force mentale pour rebondir après cette contre-performance face aux USA. Reste à savoir si Klimkova osera l’aligner lors du troisième match de SheBelieves Cup, face à la Tchéquie ce jeudi.