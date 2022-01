Ibrahima Koné les bails

À 22 ans, Ibrahima Koné s’est mué en arme fatale, au sein d’une équipe du Mali revancharde. Une progression fulgurante pour l’attaquant des Aigles, actuellement deuxième meilleur buteur de la CAN avec trois réalisations. Pourtant, avant de briller sur la scène continentale, « Bouraba » a dû faire ses classes loin, très loin : en Norvège.

Le Lukaku malien

Par Adel Bentaha

En trompant Babacar Diop face à la Mauritanie (2-0) lors de la dernière journée du groupe F, Ibrahima Koné est parvenu à inscrire son troisième but lors de cette Coupe d'Afrique des nations 2022. Tous sur penalty. Un exercice de prime abord facile, qui démontre en réalité la réussite pleine et entière du gamin de 22 ans, devenu incontournable pour sa sélection. Déjà auteur de huit pions en autant de capes, l’enfant de Bolibana est en effet venu compléter la solide armada malienne, enfin prête à marquer sa génération.C’est au Club olympique de Bamako que l’escapade Koné débute., racontait-il à Spornewsafrica.Formé et lancé dans le grand bain chez lui, en 2015, celui que l’on surnomme alors « Bouraba » ne va pourtant pas s’y attarder., poursuit l’intéressé.Le temps ainsi de terminer comeilleur buteur de la D1 (9 réalisations) en 2016, voilà qu’Ibrahima attire les convoitises d’agents européens, en quête de leur perle bamakoise. Parmi les écuries intéressées, le Sporting Braga jette son dévolu sur l’attaquant et l’invite dans sa Cidade Deportiva pour plusieurs jours d’essai. À Dume, le natif de Bamako va alors s’épanouir et confirmer les attentes placées en lui. Rapide, technique et excellent finisseur, tout semble ficelé afin de le voir débarquer dans le Minho. Problème : ses lacunes physiques lui font défaut.Malgré une grande taille (1,90 mètre), Ibrahima Koné pâtit en effet d’un manque de puissance. Un argument léger, mais omniprésent dans le football moderne, qui vient mettre un terme à sa belle aventure portugaise. De retour au Mali, l’avant-centre ne va en réalité mettre qu’une année à se relever de ce demi-échec. Et en 2018, à 19 ans, c’est finalement la Norvège et le FK Haugesund qui raflent la mise. Titulaire à son arrivée dans la formatrice Eliteserien, Koné peine pourtant à convaincre. Peu en verve, ses statistiques sont faméliques : deux buts en 2018, huit en 2019 et encore deux en 2020. Rien de vraiment étonnant au vu de son âge, mais suffisamment pour voir ses dirigeants s’impatienter. Loué pour ses qualités de placement et sa maîtrise balle au pied, Ibrahima finit malheureusement par perdre la confiance de son coach, Jostein Grindhaug. En quête de rebond, direction donc la Turquie et l’Adana Demirspor au mois de janvier 2020. Avant d’accueillir Balotelli, Stambouli, Belhanda ou Inler, lesévoluent alors en D2 et, à défaut de trouver le chemin des filets (aucun but en cinq apparitions), le Malien trouve une terre idéale pour s'endurcir.De retour au pays des Vikings après six mois sur les bords du Seyhan et gagnant près de dix kilos de muscles (80 kg), Ibrahima Koné est métamorphosé. Car si à Haugesund, ses chances sont compromises, Sarpsborg 08, fort de sa fibre africaine, flaire l'opportunité et récupère le gaillard à l’aube de l’année 2021. Une aubaine pour celui qui prend enfin conscience de son talent :, confiait-il en conférence de presse.Un bilan solide de onze buts dès ses débuts, auréolé d’un quadruplé face à Sandefjord (victoire 5-0), qui lui fait définitivement gagner le surnom de: le Lukaku malien.Véritable attaquant de pivot et gaucher exclusif, Koné ne peut échapper aux comparaisons avec l’international belge. Mais à la différence de « Big Rom » , Ibrahima Koné aura tardé à émerger en sélection. La faute à ce parcours sinueux et à un certain manque de visibilité. Convoqué au sein de toutes les catégories et membre de la brillante équipe quart-de-finaliste en Coupe du monde U20 à l’été 2019, l'avant-centre a, là également, longtemps peiné à se mettre en évidence, ne marquant que deux fois en deux ans. Conscient du potentiel, le sage sélectionneur Mohamed Magassouba supervise malgré tout son protégé. Une réflexion louable puisque le sélectionneur finit d’être convaincu par les prestations majuscules duau sein de l’élite norvégienne. La suite, ce seront donc ces huit buts en huit apparitions, dont un triplé et une passe décisive en une mi-temps contre le Kenya lors de sa première sortie, le 7 octobre dernier (succès 5-0). L’élément manquant au Mali semble avoir été trouvé.Le complément idéal de Diadie Samassékou, Amadou Haidara et Mohamed Camara, prêt àtel qu’il aime le dire. Il faut dire qu’en attaque, les Aigles ne se sont pas vraiment affirmés ces dernières années. Autrefois dépendant de Moussa Marega, aujourd’hui en pause dans sa carrière internationale, puis du seul (et jeune) El Bilal Touré, le contingent malien peut enfin profiter de cet ultime point de fixation., narrait ainsi Magassouba au micro de RFI. Et ces espérances peuvent être nombreuses. Collectives d’abord, en allant chercher une médaille dans cette CAN de tous les possibles, récompense ultime d’une génération aussi douée qu’attachante. Pour cela, il faudra se défaire de la coriace Guinée équatoriale en huitièmes. Individuelles ensuite, en tentant l’aventure dans un championnat d’envergure. Une ligue à même d’accueillir les larges épaules de « Bouraba » : la Ligue 1 peut-être ?