Porto se paye encore Benfica dans le Clássico

FC Porto (4-4-2) : Diogo Costa - João Mário (Manafa, 29e puis Corona, 60e), Mbemba, Cardozo, Zaidu - Otavio, Vitinha, Uribe, Pepê (F. Conceiçao, 83e) - F. Vieira (S. Oliveira, 83e), Taremi (T. Martinez, 83e). Entraîneur : Sergio Conceição.



Benfica (4-4-2) : Vlachodimos - Gilberto, Morato, Vertonghen, Almeida - Rafa Silva (Taarabt, 66e), Mario (Pizzi, 66e), Weigl, Everton (Goncalves, 87e) - Ramos (Seferovic, 66e), Yaremchuk (Lazaro, 52e). Entraîneur : Jorge Jesus.

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il avait fallu attendre sept minutes pour voir Porto faire le break il y a une semaine . Ce jeudi soir, les Dragons ont eu besoin d'un peu plus d'une demi-heure pour boucler l’affaire.Alors que le FCP et Benfica se recroisaient en championnat une semaine après avoir bataillé en coupe du Portugal, les hommes de Sérgio Conceição sont de nouveau sortis vainqueurs (3-1) et ont repris la tête de Primeira Liga à égalité avec le Sporting.Bien que Porto avait endossé sa plus belle tunique pour ceafin de fêter comme il se doit le 84anniversaire de son président Jorge Nuno Pinto da Costa, c’est bien Benfica qui s’est procuré la première véritable occasion de la rencontre. Après une demi-heure d’observation, Roman Yaremchuk s’est présenté seul devant Diogo Costa mais a perdu son duel. Une minute plus tard, Fabio Vieira n'a quant à lui pas loupé l’occasion d’ouvrir le score. À la suite d'un contre favorable, l’enfant du club s'est défait des défenseurs benfiquistes dans la surface de réparation et a signé son premier but de la saison avec les. Une soirée des premières puisque Pepê a doublé la mise quelques minutes plus tard pour sa première titularisation en championnat depuis son arrivéeLa réduction du score de l’attaquant ukrainien au retour des vestiaires restera anecdotique. Réduit à dix avant l’heure de jeu avec l’expulsion de son capitaine (49), Benfica a même concédé un nouveau but de Mehdi Taremiet ne prend pas du tout le bon train dans cette course au titre. Lescomptent désormais sept points de retard sur leurs adversaires du jour.Ils auront connu meilleure Saint-Sylvestre.