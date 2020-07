Porto sacré champion du Portugal après sa victoire contre le Sporting

Porto (4-2-3-1) : Marchesín - Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles (Leite, 85e) - Danilo, Loum - Fábio Vieira (Vitinha, 72e), Otávio (Baro, 90+3), Luis Díaz (Joao Mario, 85e) - Marega (Soares, 90+3). Entraîneur : Sérgio Conceição.



Sporting (3-4-3) : Maximiano - Eduardo Quaresma (Tomas, 78e), Coates, Borja - Ristovski (Camacho, 73e), Wendel, Matheus Nunes, Nuno Mendes - Plata (Geraldes, 54e), Šporar, Jovane Cabral (Fernandes, 78e). Entraîneur : Rúben Amorim.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et de un qui fait 29.Second de Liga Nos la saison dernière, le FC Porto est cette fois-ci monté sur le toit du championnat en remportant son 29titre de champion du Portugal, deux ans après leur dernier succès. Un titre définitivement validé après la victoire des hommes de Sérgio Conceição face au Sporting Portugal au Estádio do Dragão (2-0).Ce sont pourtant les Leões, invaincus en championnat depuis l'arrivée de Rúben Amorim, qui se sont montrés les premiers dangereux, mais la VAR est venue annuler le but de Andraž Šporar pour un hors-jeu (2). Équitable, la VAR a mis un coup de clim à Porto quelques minutes plus tard en annulant le pion de Luis Diaz (13). Décidément pas verni, l’attaquant colombien est par la suite stoppé sur la ligne par Sebastián Coates alors que le portier Luis Maximiano était totalement battu (24).Légèrement devant aux points, Porto, qui n’a besoin que d’un petit point pour être sacré champion, passe la seconde vitesse à l’heure de jeu. Et si la demi-volée du joyau Fábio Vieira s’écrase sur la transversale (61), le coup de tête du capitaine Danilo Pereira termine, lui, au fond des filets (1-0, 63). La fin de match sera l’occasion de faire courir la relève sur le pré. Mais surtout de voir Moussa Marega offrir définitivement le titre aux(2-0, 90). Et voir les larmes couler sur les joues d'Alex Telles, en instance de départ, et de Pepe.Après une escale d'un à Lisbonne, la Liga Nos revient donc à Porto. Avant de repartir dans la capitale l'an prochain ?