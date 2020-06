Porto rate sa reprise face à Famalicão

Famalicão 2-1 FC Porto

Famalicão (4-4-2) : Defendi - Ivo Pinto, Nehuén Pérez, Roderick, Centelles (Silva, 81e) - Fábio Martins (Guga, 75e), Lameiras (Patrick William, 62e), Račić, Pedro Gonçalves - Diogo Gonçalves, Toni Martínez. Entraîneur : João Pedro Sousa.



FC Porto (4-4-2) : Marchesín - Corona, Pepe, Mbemba, Manafá - Otávio, Danilo Pereira (Zé Luis, 73e), Sérgio Oliveira, Luis Díaz - Marega, Soares (Aboubakar, 82e). Entraîneur : Sérgio Conceição.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Faux nouveau départ.En octobre dernier, Porto avait calmé les ardeurs de Famalicão alors invaincu (6 victoires, 1 nul) et leader surprise de Liga Nos (3-0). Sept mois plus tard, le promu a pris sa revanche face à ces mêmes(2-1) à l'Estádio Municipal 22 de Junho pour la reprise du championnat portugais après la pause liée à la pandémie du coronavirus.Ce sont pourtant les hommes de Sérgio Conceição qui dominent le premier acte. Mais Moussa Marega (12) et Tiquinho Soares (33) se heurtent aux mains fermes de Rafael Defendi. Jaloux des exploits de son homologue, le portier du FC Porto Agustín Marchesín décide, lui aussi, de faire parler de lui au retour des vestiaires. Comment ? En glissant au moment de sa passe à son défenseur Chancel Mbemba qui termine dans les pieds de Fábio Martins qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 48).Devant au score, Famalicão fait alors tourner le chronomètre. Sauf que Porto - qui a troqué son sponsor maillot habituel Super Bock par un Super Doc afin de rendre hommage au personnel hospitalier - va finir par trouver la faille par l'intermédiaire de Jesús Corona seul au second poteau (1-1, 74). Mais Famalicão est bien décidé à prendre sa revanche, et Pedro Gonçalves transperce le milieu adverse et envoie une merveille de frappe enroulée depuis l'entrée de la surface (2-1, 78).Avec cette défaite, Porto laisse l'occasion au Benfica Lisbonne de prendre la tête de Liga Nos en cas de victoire face à Tondela ce jeudi.