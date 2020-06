Porto mordille Maritimo et s'envole en tête de Liga Nos

FC Porto (4-4-2) : Marchesín - Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles - Corona, Danilo, Sérgio Oliveira (Leite, 88e), Luis Díaz (Soares, 77e) - Marega (Vieira, 72e), Zé Luís (Uribe, 78e). Entraîneur : Sérgio Conceição.



Maritimo (5-4-1) : Charles - Bebeto, Zainadine, Kerkez (Getterson, 63e), René, Rúben Ferreira (Xadas, 36e) - Nanu, Bambock (Milson, 78e), Diego Moreno (Vukovic, 46e), Maeda (Costa, 78e) - Joel Tagueu. Entraîneur : José Manuel Gomes.

SO

Service minimum. Après le faux-pas du Benfica sur la pelouse de Portimonense (2-2) , le FC Porto se devait de s’imposer pour prendre seul la tête de la Liga Nos. Mission réussie après ce succès face au Marítimo au Estádio do Dragão (1-0).Face à un adversaire face auquel le FC Porto n’a jamais perdu à domicile en championnat depuis plus de 20 ans - 21 victoires et 1 match nul sur les 22 derniers matchs -, les hommes de Sérgio Conceição ont su se faciliter la tâche rapidement. Au rebond offensif d’une touche longue, Jesús Manuel Corona profite d’un cafouillage pour envoyer une sublime demi-volée dans le petit filet opposé (1-0, 6). Un but qui ne calme pas pour autant lesqui continuent de confisquer le cuir, mais Charles, le portier du Marítimo, se montre impérial devant Sergio Oliveira (22et 45). En face, les insulaires sont perdus et seul un coup de boule de Joel repoussé par Agustin Marchesin (24) vient faire frissonner les supporters restés à Funchal.Sereins, les coéquipiers de Moussa Marega se contentent alors de cet avantage minime et font tourner le chronomètre. Sérgio Conceição en profite même pour offrir ses premières minutes en pro au jeune Fabio Vieira (20 ans) qui aurait pu déjà débloquer son compteur sans l’intervention de Charles (90). Tandis que Alex Telles s’en va profiter de l’eau chaude des douches en écopant d’un second carton jaune (85). Pas de quoi inquiéter pour autant Porto qui s’impose, une nouvelle fois, contre Marítimo et possède désormais deux points d’avance sur son dauphin du Benfica.Et vu la forme (et l’ambiance) actuelle du côté du SLB, ça sent bon pour Porto.