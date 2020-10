Porto met un stop à l'Olympiakos

1

AC

Porto est lancé.Après avoir subi la loi de Manchester City, Porto a fait tomber l'Olympiakos de Mathieu Valbuena à l'Estádio do Dragão (2-0). Le club portugais n'a besoin que de onze minutes, et d'une offrande du capitaine grec Andréas Bouchalákis, pour ouvrir le score grâce à Fabio Vieira (1-0, 11). Les Grecs ne s'avouent pas vaincus et juste avant la pause, il faut un miraculeux sauvetage de Chancel Mbemba pour empêcher l'égalisation de « Petit Vélo » qui avait tenté un lob inspiré.Au retour des vestiaires, Porto n'est toujours pas tranquille, et Agustín Marchesín doit s'employer pour détourner la volée de Lazar Ranđelović. Mais c'est finalement le FC Porto qui clôt les débats, à cinq minutes de la fin : Moussa Marega s'arrache, et dépose le cuir sur la tête de Sergio Oliveira qui éteint les derniers espoirs de comeback pour l'Olympiakos (2-0, 85).Grâce à ce succès, Porto revient à hauteur de son adversaire du soir et laisse l'OM seul avec zéro point en bas du classement de ce groupe C.