Porto impuissant face à l'invincible Sporting Portugal

Porto (4-4-2) : Marchesín - Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi(Luis Diaz, 78e) - Corona, Sérgio Oliveira (Conceição, 78e), Uribe, Otávio - Marega (Evanilson, 72e), Taremi. Entraîneur : Sérgio Conceição.



Sporting (3-3-3) : Adán - Gonçalo Inácio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Palhinha, João Mário (Cabral, 86e), Nuno Mendes (Reis, 86e) - Pedro Gonçalves, Nuno Santos (Matheus, 64e), Tiago Tomás (Tabata, 70e). Entraîneur : Rúben Amorim.

SO

Comment dit-on ennui en portugais ?C’est bien connu, un gardien n’aime pas prendre de but. Alors pour rendre hommage à Alfredo Quintana, gardien de handball portugais décédé ce vendredi des suites d’un arrêt cardiaque à 32 ans, le FC Porto et le Sporting ont décidé de ne pas marquer de buts dans ce choc au sommet de Liga Nos à l'Estádio do Dragão (0-0).Car oui, pour marquer des buts, encore faut-il tenter des frappes. Un paramètre que les deux équipes ont longtemps eu du mal à assimiler. Que ce soit le Sporting qui n’a que trop rarement traversé la ligne médiane. Ou le FC Porto qui, malgré une envie de confisquer le cuir, n’a jamais vraiment réussi à mettre en danger Antonio Adán en première période, si ce n’est sur une frappe de Manafa repoussée par le gardien espagnol (22).Heureusement, le second acte a été (légèrement) plus attrayant. Tout d’abord grâce à Pepe et Feddal qui se sont échangé des noms d’oiseaux. Puis grâce à Mehdi Taremi qui peut se mordre les doigts d’avoir manqué sa frappe alors qu’il était seul face au but vide (56). Un manque de réussite qui a poursuivi l’attaquant iranien quelques minutes plus tard sur un tir qui s’envole en tribunes (75) puis sur un retourné qui frôle le poteau d'Antonio Adán (82). En face, Matheus avait le but du hold-up au bout du pied, mais, lui aussi a préféré envoyer sa frappe dans les gradins où étaient disposés des maillots à l’effigie d'Aflredo Quintana (72).Finalement, ce match nul fait les affaires du Sporting qui reste invaincu cette saison et conserve ses 10 points d’avance sur son dauphin du FC Porto.