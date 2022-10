Porto corrige le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso

Costa - J. Mário (Evanilson, 46e), Cardoso, Carmo, Zaidu - Otavio, Uribe (Folha, 85e), Eustáquio (Martinez, 90e+2) Pepê - Taremi (Loader, 90e+2), Galeno (Borges, 85e). Entraîneur : Sérgio Conceição.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Kossounou (Tapsoba, 69e), Tah, Hincapie, Bakker - Demirbay, Aránguiz - Hudson-Odoi (Hlozek, 69e), Diaby (Fosu-Mensah, 88e), Adli (Paulinho, 57e) - Schick. Entraîneur : Gerardo Seoane.

C'est bien connu, les premières fois ne sont jamais les meilleures. Arrivé sur le banc du Bayer Leverkusen il y a tout juste une semaine , Xabi Alonso a connu sa première déconvenue face au FC Porto de Sérgio Conceição ce mardi soir pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (0-3). Pourtant, lesont montré un visage bien plus intéressant que lors du match aller et la défaite (2-0) au Dragão , en vain. Le résultat d'un cruel manque de réalisme et d'une histoire de penalty.Cinq tirs, trois cadrés, trois buts, autant de chiffres prouvant l'efficacité redoutable des coéquipiers de Mehdi Taremi ce mercredi soir. Après l'ouverture du score de Galeno sur une superbe relance de Diogo Costa, les Dragons ont fait le break sur un penalty transformé par l'attaquant iranien, auteur d'un doublé quelques minutes après sur un nouveau penalty. Les locaux ont quant à eux vu le portier portugais arrêter un penalty en première période (16). Comme il y a une semaine. Et forcément, quand on fait autant de cadeaux à son adversaire à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. En accrochant l'Atlético de Madrid (0-0) plus tôt dans la soirée , Bruges a décroché sa place en huitièmes de finale. Et avec ce succès en Allemagne, c'est bien le FC Porto qui a pris une option pour composter le deuxième ticket de ce groupe B.