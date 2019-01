Porto croque le Benfica et file en finale

Benfica Lisbonne (4-4-2) : Svilar - André Almeida (Salvio, 83e), Rúben Dias, Jardel, Grimaldo - Pizzi (Castillo, 72e), Samaris, Gabriel (Fernandes, 60e), Rafa - João Félix, Seferović. Entraîneur : Bruno Lage.



FC Porto (4-4-2) : Vaná - Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles - Corona (Costa, 65e), Herrera, Óliver Torres, Brahimi (Fernando, 77e) - Marega, André Pereira (Soares, 60e). Entraîneur : Sergio Conceição.

Porto peut remercier Mile Svilar Annoncé comme un futur prodige, le jeune portier du Benfica Lisbonne (19 ans) est totalement passé à côté de sa demi-finale de Coupe de la Ligue, ce mardi soir à Lisbonne. Et c'est le FC Porto qui en profite et se qualifie pour la finale de la compétition après sa victoire face au SLB (1-3) à l'Estádio Municipal de Braga Et pourtant, ce sont bien les hommes de Bruno Lage qui se sont montrés les premiers dangereux sur une frappe de João Félix repoussée par Vaná (3). De quoi bien lancer un match où les occasions vont pleuvoir de chaque côté. Et à ce petit jeu, c'est le FC Porto qui fait trembler les filets pour la première fois grâce à Yacine Brahimi qui profite d'une sortie totalement manquée de Svilar (0-1, 24). Décidé à revenir vite au score, le Benfica repart de plus belle et Rafa Silva est au rebond offensif pour reprendre une première frappe de Seferović (1-1, 31). Et alors qu'on croit le SLB de retour dans le match, Porto et l'inévitable Moussa Marega vont de nouveau prendre l'avantage sur une frappe de l'ancien Amiénois qui passe entre les jambes du portier belge (1-2, 35).La deuxième période sera aussi excitante que la première. Avec des occasions, des mauvais coups, des débuts de bagarre. Et un but. Celui de la nouvelle recrue du FC Porto Fernando , qui profite d'un bon ballon de Tiquinho Soares pour battre le pauvre Mile Svilar et offrir la victoire et la qualification aux hommes de Sergio Conceição (1-3, 86).