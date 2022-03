Porté par son duo Son-Kane, Tottenham mate West Ham

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, Davies – Doherty, Bentancur, Höjbjerg, Reguilon (Royal, 87e) - Kulusevski, Kane, Son (Lucas, 90e). Entraîneur : Antonio Conte.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Johnson, Dawson Zouma, Cresswell - Rice, Souček - Benrahma, Lanzini (Vlašić, 84e), Masuaku (Fornals, 57e) – Antonio (Yarmolenko, 55e). Entraîneur : David Moyes.

Toujours les mêmes.Comme d’habitude, l’entente entre Heung-min Son et Harry Kane a fait la différence pour permettre auxde remporter le derby londonien au Tottenham Hotspur Stadium contre West Ham (3-1).Pourtant, le meilleur duo de l’histoire de la Premier League a d’abord été frustré. Alors que Kane se démène pour servir le Sud-Coréen au point de penalty, Kurt Zouma s’immisce entre les deux comparses pour envoyer lui-même le ballon au fond des filets de Fabiański. L’occasion pour le Français, déjà sifflé à domicile comme à l’extérieur pour son actualité extra-sportive , de se rajouter un boulet au pied et de porter à dix le nombre de CSC provoqués par lescette saison. Soit le troisième meilleur buteur du club derrière Kane et Son.Mais on le sait, les histoires d’amour finissent le plus souvent bien, et la connexion Kane-Son ne fait pas exception. Seul au milieu de terrain, l’Anglais envoie un caviar à Son qui peut enfin conclure, malgré une nouvelle déviation de Zouma. Ni la réduction du score despar Benrahma sur corner, ni une seconde période plus tactique que technique ne changent la donne. En fin de match, Lloris balance loin devant, et le duo magique récidive pour s’offrir une 39réalisation commune : Kane dévie de la tête pour Son qui inscrit un doublé. Avec cette victoire contre un adversaire direct, les hommes d’Antonio Conte se replacent à trois points d’Arsenal dans la course à la Ligue des champions. De son côté, West Ham reste septième.Kane et Son ? Si l'un commettait un meurtre, l'autre cacherait probablement le corps...