Liverpool fait sauter West Ham

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Ogbonna, Dawson, Coufal, Creswell - Soucek, Rice - Fornals (Yarmolenko, 62e), Benrahma, Bowen (Fredericks, 79e) - Antonio (Noble, 79e). Entraîneur : David Moyes.

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Milner (Jones, 56e) - Shaqiri (Firmino, 69e), Salah, Origi (Oxlade-Chamberlain, 80e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Le Pharaon retrouve sa couronne.Muet lors des six dernières journées de Premier League, Mohamed Salah a renoué avec le but ce dimanche pour offrir la victoire à Liverpool sur la pelouse de West Ham (1-3). Le match a basculé peu avant l’heure de jeu. Invaincus lors de leurs huit dernières rencontres, lesauraient pu ouvrir le score, mais la frappe de Michael Antonio a rasé le poteau (56). Dans la foulée, Jürgen Klopp lance Curtis Jones à la place de James Milner. Moins d’une minute plus tard, Salah trompait Łukasz Fabiański du gauche, servi par le jeune Scouser (57). L'Égyptien a récidivé en concluant avec justesse un contre éclair, sur une galette de Xherdan Shaqiri (68). De quoi conforter sa première place au classement des buteurs, avec un total de 15 réalisations.Un doublé salvateur puisque les, sans Sadio Mané, absent en raison d'un petit pépin musculaire, sont longtemps restés prisonniers de l’étau londonien. Titulaire pour la deuxième fois de la saison en championnat, Divock Origi s’est procuré plusieurs occasions nettes, sans réussir à trouver le cadre (5, 45, 50). Liverpool a tout de même décroché une deuxième victoire consécutive grâce à Salah, donc, et Georginio Wijnaldum, qui a ajouté la cerise sur le gâteau en fin de match au terme d'un beau mouvement collectif (84). Seul bémol : Craig Dawson a privé Alisson du clean-sheet sur corner (87). Liverpool se replace sur le podium, West Ham reste cinquième, et David Moyes devra encore attendre avant de battre Jürgen Klopp, ce qui n’est jamais arrivé en sept confrontations.Comment on dit « bête noire » en Allemand ?