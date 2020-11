Porté par Jota, Liverpool éclate l'Atalanta

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello - Tolói, Djimsiti, Palomino - Hateboer (Depaoli, 81e), Pašalić (Malinovskyi, 63e), Freuler, Mojica (Ruggeri, 81e) - Gómez (Lammers, 81e) - Muriel (Pessina, 52e), Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (N. Williams, 82e), Gomez, R. Williams, Robertson (Milner, 66e) - Henderson (Keita, 66e), Wijnaldum, Jones - Salah, Jota (Firmino, 66e), Mané (Tsimikas, 82e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

C'est ce qu'on appelle une démonstration de force.Grâce notamment à un grand Diogo Jota, son facteur X du moment, Liverpool a fait exploser l'Atalanta Bergame sur sa pelouse de l'Atleti Azzurri d'Italia (0-5).Déjà proche de faire ficelle sur la première offensive anglaise (2), le Portugais a en deux actions de grande classe mis à genoux l'Atalanta, et conforté Jürgen Klopp dans son choix de l'aligner aux dépens de Bobby Firmino : une jolie pichenette du gauche après avoir pris le meilleur sur Palomino (0-1, 16), et un enchaînement contrôle du gauche-reprise du droit sur une ouverture de Gomez (0-2, 33). Largement au-dessus en première période, Liverpool a même failli tripler la mise en première période, mais Sportiello a du bout des doigts privé Mané du 3-0 (36).Partie remise pour les, qui ont tué le suspense dès le retour des vestiaires en ajoutant trois nouveaux pions en sept minutes. D'abord par Salah, auteur en contre de son 41caramel en coupe d'Europe pour les, dont il est désormais le deuxième meilleur buteur sur la scène européenne. Puis, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux, par Mané, mis sur orbite par l'Égyptien et auteur d'un joli piqué du gauche (0-4, 49). Et enfin par Jota, qui a profité d'une ouverture de Mané et d'une sortie soirée de Sportiello pour s'offrir le triplé (0-5, 54). Zapata a bien tenté de remuer le cocotier, mais le poteau (61), Alisson (68, 82) et l'arbitre assistant (90+2) ont frustré l'autocar colombien.Il y avait de toute façon un monde entre cetteet les, tranquilles leaders de ce groupe D avec trois victoires en autant de journées, et déjà cinq points d'avance sur l'Ajax et l'Atalanta.