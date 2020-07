« Si on en avait pris 20 ou 30, il aurait fallu tout déclarer à la douane ! »

Petit club suisse de niveau amateur, l'US Port-Valais a eu l'honneur de parcourir la poignée de kilomètres qui le sépare d'Évian pour (re)lancer la saison de l'Olympique lyonnais. Résultat : un 12-0 anecdotique, un plaisir immense et, surtout, une occasion de jauger une première fois des Lyonnais qui auront fort à faire cet été. Oscar Martins, entraîneur, et Alex Bonal, gardien, racontent leur première joute européenne.

« Ils sont en train de lancer la machine pour retrouver leur rythme de croisière. Après, niveau physique on ne leur a pas posé assez de problèmes pour qu’on puisse les jauger là-dessus. »

« Memphis Depay revient de blessure mais c’est comme s’il n’avait jamais été blessé. Il courait partout on aurait dit un gibier ! »

On préparait ce match depuis trois semaines. On savait qu’on allait perdre mais on voulait rester dans une marge de buts acceptable pour nous : 15 buts. Niveau ambiance c’était super en avant-match, pendant le match et après le match. On n’a pas trop pris de plaisir niveau foot mais on en a pris un énorme en affrontant l’OL. C’était un peu particulier avec le contexte sanitaire mais l’ambiance entre les équipes était super. Le seul petit point négatif que je vois, c’est la décision de l’arbitre d’accorder un penalty sur une main pas claire après une minute de jeu. Il aurait pu être un peu plus pédagogue, dans l’esprit du match. Surtout qu’en deuxième mi-temps, il nous a donné un coup franc après une faute dans la surface !Je m’attendais à faire un petit spécifiqueEn tant que compétiteur, c’est bizarre de se dire que tout s’est très bien passé après un 12-0. Tout est allé très vite mais j’ai pris un maximum de plaisir. L’état d’esprit était super des deux côtés. Beaucoup d’envie. Chez eux comme chez nous, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas retouché de ballons.On avait prévu une reprise light post-coronavirus. Notre préparation devait commencer plus tard mais on l’a un peu modifiée. On s’est entraîné deux fois par semaine sur les trois dernières semaines. On voulait vraiment faire honneur à l’invitation de l’OL et leur montrer notre envie. On ne voulait pas être des mannequins sur le terrain. On espère une revanche prochainement.Ils sont en train de lancer la machine pour retrouver leur rythme de croisière. Après, niveau physique on ne leur a pas posé assez de problèmes pour qu’on puisse jauger là-dessusPar contre on a vu qu’ils ont joué sérieux, Rudi Garcia a donné très peu de consignes pendant le match pour les corriger. C’était carré. Même Anthony Lopes, qui a dû toucher cinq ballons du match, était concentré, participait et replaçait ses gars. On a essayé de le chambrer pendant le match mais rien. Ils sont au début de quelque chose de bien et vont jouer Nice ce weekend, une équipe de leur calibre. J’espère qu’ils gagneront leur finale contre le PSG.Sur les 45 minutes que j’ai jouées, j’ai senti une équipe très sérieuse. Rien que sur le penalty de Depay, il aurait pu le tirer tranquille mais il a été sérieux. On l’a vu dans son regard puis dans sa manière de célébrer. Dès qu’il y avait une occasion, ils punissaient. Ils sont restés concernés et disciplinés jusqu’à la fin. Un professionnalisme qui fait franchement plaisir à voir. Et sur le peu qu’ils communiquent, ils s’aident. Ça se voit aussi sur leurs buts. Même au douzième, ils sont allés célébrer ensemble, ça montre une belle cohésion.Je suis supporter depuis hierPlus sérieusement, je regarde le foot régulièrement et ça ne date pas d’hier que je regarde l’OL. Mais je pense qu’ils ont gagné 30 supporters. Aujourd’hui, on regarde l’Olympique Lyonnais avec un peu plus d’amour.Je ne vais pas dire ça, mais c’est vrai que je le suis un peu plus maintenant.J’ai trouvé Reine-Adélaïde particulièrement bien en jambes. Après Memphis Depay, c’est un bœuf. Ce joueur est impressionnant. Vraiment. Autrement, dans l’ensemble, ils avaient tous l’air en forme.Le joueur qui m’a choqué c’est Depay. On sentait qu’il avait vachement envie de retrouver des sensations sur le terrain. J’ai aussi découvert Kadewere. Une personne hyper agréable sur le terrain déjà. Ensuite, il a bien fait son boulot. Tous ses ballons étaient d’une très grande précision.Le match a aussi été prévu pour permettre à ces joueurs de reprendre le rythme contre une équipe qui ne va pas leur imposer un trop grand défi physique. C’était un bon moyen pour leur donner du temps de jeu et qu’ils reprennent confiance en leur corps. Franchement, ils étaient bien. En deuxième mi-temps Reine-Adélaïde était sur le côté gauche et on lui disait : «» Il nous a répondu : «» On a bien compris qu’il était là pour se tester quoi. J’espère vraiment qu’ils pourront vite revenir au top de leur forme.Memphis Depay revient de blessure mais c’est comme s’il n’avait jamais été blessé. Il courait partout on aurait dit un gibier !À partir du moment où tu gagnes tous les duels c’est plus facile d’être propre techniquement. Mais c’est clair que l’écart physique est énormissime. Vraiment énormissime. Techniquement, ils n’ont pas tenté de trucs extraordinaires. C’était vraiment : passes courtes, déplacements. Tout s’est joué au sol. Je n’ai pas le souvenir de plus que deux ou trois longs ballons.Techniquement, évidemment il n’y a rien à dire. Mais physiquement... En première mi-temps on avait l’impression qu’ils ne descendaient jamais en cadence.Ça reste un des beaux moments c’est clair. Bon, dès la première minute, face à Memphis, je plonge déjà du bon côté mais il m’envoie un missile. Celui de Reine-Adélaïde était plus favorable. C’était un peu spécial pour moi parce que j’étais en formation à Évian-Thonon-Gaillard de 2011 à 2016. Je m’étais même entrainé une ou deux fois avec la Ligue 1 ! Ça faisait plaisir de retrouver ce terrain. Cet arrêt restera un super souvenir.Pas du tout, même plutôt l’inverse ! On nous a félicité pour notre prestation contre l’équipe-type de Lyon. Oui, on s’est fait un peu chambrer sur les réseaux, mais on a eu énormément de messages de félicitations. Je pense que Thiago Mendes s’est plus fait chambrer que nous après avoir pris un petit pont de Kevin Almonte. Il a ramassé le pauvre ! Après, heureusement qu’on en a pris que 12. Si on en avait pris 20 ou 30, il aurait fallu tout déclarer à la douane ! Je ne sais pas comment on aurait fait.