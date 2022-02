On était au match des Hijabeuses

Après avoir essuyé un arrêté préfectoral le 9 février puis être devenu ces dernières semaines un vrai sujet dans le débat public, les Hijabeuses - collectif se battant pour le droit de jouer voilée en compétition sportive - se rassemblaient de nouveau, ce jeudi, quelques heures après une victoire notable à l'Assemblée nationale. On y était, et l'heure était à la célébration.

Match devant le Sénat et cacophonie au gouvernement

« On a entendu islam politique, séparatisme, communautarisme, mais qui sont les séparatistes ? Nous sommes des femmes avec différentes manières de penser, qui ont différentes cultures et pourtant on rassemble »

« Nous sommes les Hijabeuses, et nous avons gagné »

« Ce n'est pas à nous de leur interdire quelque chose, c’est leur identité. C’est un problème de droits humains »

Dans les gradins du gymnase Didot, au coeur du XIVarrondissement de la capitale, Founé Diawara est tout sourire :Par ce l'étudiante à Sciences Po désigne les Hijabeuses, collectif crée en mai 2020 au sein de l'association Alliance citoyenne , et dont elle est la fière présidente. Ce jeudi soir, elle et ses camarades célèbrent l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la loi visant à démocratiser le sport en France l'amendement sur l'interdiction du port du voile, qui avait lui été introduit par les sénateurs Depuis de nombreux mois maintenant, les Hijabeuses, jeunes femmes musulmanes, se battent pour le droit de pratiquer le sport en compétition, et spécifiquement le football, en portant le hijab, chose que la FFF refuse catégoriquement, malgré l'accord de la FIFA depuis 2014 sur cette question. Ces dernières semaines, le syndicat a multiplié les actions. Cela a commencé par l'interpellation du conseil d'État pour mettre fin aux, en novembre. Puis, alors que la question était débattue par les sénateurs et députés, les Hijabeuses ont organisé un rassemblement et même un match dans le jardin du Luxembourg, devant le Sénat, le 25 janvier . Cela devait se poursuivre le 9 février sur l’esplanade des Invalides, à deux pas de l’Assemblée, mais la préfecture de police de Paris avait signé un arrêté « d'interdiction d'une manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre public » ... Le tribunal donnera finalement raison aux Hijabeuses, mais trop tard pour maintenir l'évènement. Le vrai match retour, donc, a lieu cette semaine et en salle, avec. Et du beau monde, puisque plusieurs signataires de la tribune publiée dans Libération sont de la partie, dont un Vikash Dhorasoo peu bavard, qui passe une tête à l'heure du goûter.Car oui : en ce mois de février, le débat a un peu dépassé ce petit collectif et s'est notamment retrouvé dans la bouche du monde politique , ce qui n'a pas manqué de provoquer une belle cacophonie au sein du gouvernement . Mais aussi du soutien d'un peu partout., développe FounéCe jeudi, comme une semaine auparavant à Lyon, des actions de soutien aux Hijabeuses sont même menées en parallèle à Grenoble et Lyon.À Paris, plusieurs associations alliées sont présentes, dont Les Dégommeuses - équipe de foot majoritairement composée de lesbiennes et personnes trans. Dans un gymnase qui a fait le plein (une bonne centaine de personnes, voilées ou non, se sont inscrites à l'évènement et répondent présent) et entre deux prises de parole, trois rencontres amicales version futsal sont prévues pour les Hijabeuses qui s'inclinent en ouverture face aux jeunes du CA Paris 14, mais sauvent l'honneur en fin de partie. Bintou, 22 ans, est venue du Val-d'Oise et fête sa première cape sous le maillot rouge du collectif :, explique-t-elle, reprend Founé, cette fois au micro face aux tribunesAprès les applaudissements et les, l'équipe de Founé et Bintou affronte une équipe de volontaires descendus des tribunes : succès 3-0 et enflammade à chaque tremblement de filets.Pour la troisième et dernière joute, c'est face à différentes personnalités que les Hijabeuses font face. Crise diplomatique oblige en ce jour d'envahissement de l'Ukraine par les troupes russes, les quelques députés et élus eux aussi prévus dans la liste des invités n'ont pas pu se rendre disponibles. Côté sportifs, le basketteur Georgi Joseph (Tours Métropole Basket), 39 ans, a fait le déplacement pour, dont la cause lui est parvenue par le bouche-à-oreille, et célébrer. Mais aussi retaper dans le ballon rond - mais non orange - pour la première fois. L'ancienne championne de boxe Aya Cissoko (également écrivaine, comédienne et metteuse en scène) prend place dans la cage, alors que Matthieu Longatte (auteur desur Youtube mais aussi réalisateur de la série), le joueur de foot américain et foot canadien Anthony Mahoungou-Le Moigne (passé par la NFL et aujourd'hui chez les Ottawa Redblacks), le comédien Issam Dîn Kadichi ainsi que l'ex-latéral gauche du PSG et du Stade brestois Tripy Makonda forment un inédit quatuor sur le terrain.Forcément décousu, le match accouche d'un succès 1-0 des invités du jour, malgré une solide prestation des Hijabeuses et notamment des gardiennes tour à tour infranchissables derrière. Après les deux périodes de dix minutes, Makonda lâche quelques mots avant que la salle ne se vide :Si la victoire était le mot du jour, la bataille n'est pas terminée pour ces femmes : l'article 1des statuts de la FFF, qui interdit, lui, est toujours en application.