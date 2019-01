Pontivy : deux clubs, deux coeurs

Ce week-end, l’épicentre de la Bretagne s’appelle Pontivy, une petite commune de 15 000 habitants. La chance de la cité morbihannaise ? Pouvoir se gargariser de compter deux clubs en National 3, mais surtout en 32e de finale de la Coupe de France. Le Stade pontivyen aura le droit de se frotter à Guingamp à Roudourou samedi, pendant que la GSI Pontivy a pris rendez-vous avec le PSG au Moustoir dimanche soir. Une belle occasion pour s’intéresser à une ville qui vit le foot au rythme de ses deux clubs depuis près de 100 ans, entre rivalités, effervescence et débats autour d’une fusion.

Le petit miracle du foot breton

Entre rivalité et cohabitation

Deux pour tous, tous pour un ?

Par Simon Butel et Clément Gavard

Tous propos recueillis par SB et CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Samedi 1septembre 2018, 20h. Jonathan Tribodet porte le sifflet à ses lèvres, et renvoie les 22 acteurs de ce triste Stade pontivyen-GSI Pontivy dos à dos, sur un 0-0 frustrant pour les 2000 spectateurs massés au stade du Faubourg de Verdun, antre des deux formations. Mais qui arrange un peu tout le monde : avec ce nul décroché le frein à la main, chacune des équipes prend, après trois journées, son premier point en National 3. Une division que le Stade découvre, et où il retrouve la Garde Saint-Ivy, une première depuis 1992. Le tout Pontivy attendait un derby en championnat depuis un gros quart de siècle ? L’éléphant a accouché d’une souris, et supporters jaune comme vert sont bons pour patienter jusqu’au 11 mai, date du match retour, pour revivre l’ivresse d’un duel pontivo-pontivyen. Pas celle des sommets : entre-temps, la Coupe de France est passée par là.Et les deux clubs morbihannais ont pu compter sur la bienveillance de la vieille dame du foot français au moment du tirage des 32de finale, le 10 décembre : pour la GSI, ce serait le quadruple tenant du titre, le Paris Saint-Germain, à Lorient . Quant au Stade, il défiera sur leur pelouse les derniers humains à avoir levé le trophée avant le début de l’hégémonie parisienne, Guingamp . Un tirage tel qu’il en vient à dégager Emmanuel Macron, les gilets jaunes, Alexandre Benalla et le prix de l’essence des préoccupations quotidiennes. «, observe Mickaël Le Sauce, le président du Stade.» Un tirage tel, aussi, qu’il occulte l’essentiel : coincée au coeur d’uncommunément appelé le Centre-Bretagne, Pontivy, bled de 14 491 habitants au dernier recensement et davantage réputée pour ses galettes que son football, possède donc deux clubs en National 3. Et surtout deux représentants en 32de finale de la Coupe de France , une première pour une commune de moins de 15 000 âmes.La dernière ville - bretonne elle aussi - à avoir placé deux clubs amateurs à ce stade de la compétition s’appelle Vitré. C’était en 2003, année où La Vitréenne et l’AS Vitré, pensionnaires du CFA 2 (N3) et du CFA (N2), ont respectivement rendu les armes face à Dijon et l’ AC Ajaccio , alors en National et en Ligue 1. Voilà qui situe l’exploit pontivyen, dont la double représentation à ce niveau tient à des tirages au sort favorables pour la Garde, qui n’a affronté aucune équipe de division supérieure jusqu’ici, et à un exploit au 8tour (1-0) face à Avranches (National) côté stadiste. Leur présence en N3 résulte elle d’une volonté politique, à entendre Michel Jarnigon, coach durant 18 ans de la GSI, qu’il a notamment menée jusqu’aux huitièmes de finale de la compétition en 2000 (pour une défaite 4-0 au Roudourou face à Monaco , futur champion de France ), et aujourd’hui adjoint aux sports à la mairie de Pontivy : «» La municipalité doit donc arbitrer, quand chaque Pontivyen doit trancher entre la Garde et le Stade.L’histoire est bien connue : la GSI a longtemps été considérée comme le club des curés – il a été fondé en 1909 par l’abbé Thoret -, pendant que le Stade, créé en 1920, était celui des laïcs. Et aujourd’hui, ça donne quoi ? «, explique Michel Jarnigon.. » L’aspect religieux a fini par laisser place à la vérité du terrain ou tout simplement aux affinités au moment de choisir son écurie. «» , raconte Julien Rivalan, qui fête sa dixième saison sous le maillot jaune. Car la Garde s’impose bien comme le club le plus reconnu dans la commune pontivyenne. Les Verts sont habitués aux parcours en Coupe de France - où ils ont aussi joué Auxerre et Marseille dans les années 90 -, et surtout à évoluer au quatrième ou cinquième échelon national. «, ajoute le défenseur central.. »Sauf que cette saison, les deux voisins se sont retrouvés dans la même division. Une montée historique pour le Stade pontivyen, qui est «» , selon Julien. Et la rivalité dans tout ça ? «, affirme Mickaël Le Sauce.» . Julien Rivalan confirme les propos de son président : «. » En attendant la fusion ?Le sujet est évoqué depuis déjà plusieurs années dans la cité morbihannaise. Le débat est même plus que jamais dans l’actualité depuis que les deux clubs se tirent la bourre en N3. Il faut dire qu’une fusion pourrait leur permettre d’unir leurs forces, mais aussi de bénéficier d’un peu plus d’argent en récupérant une subvention municipale plus importante. «, confirme Michel Jarnigon.. »La peur de perdre son identité, mais aussi celle pour certains joueurs de ne plus avoir l’opportunité d’évoluer à un tel niveau. «, argumente Julien.. » Et si le président a lui un avis moins tranché, il n’envisage pour le moment pas une fusion. «, assure Mickaël Le Sauce.. » Pour l'heure, la priorité reste de s'assurer d'avoir suffisamment de bières au frais afin de fêter dignement les deux clubs de la ville.