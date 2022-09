Lewandowski portera un brassard aux couleurs de l'Ukraine lors du Mondial

Andriy Shevchenko has gifted Poland captain Robert Lewandowski a Ukraine armband which he'll wear during the Qatar World Cup 2022 ?? pic.twitter.com/1WArCjd0hy — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 20, 2022

BG

Deux légendes et une belle image.Même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, il y aura un peu de l'Ukraine sur les pelouses qataries. Andriy Shevchenko, l’ancienne star du football ukrainien et sélectionneur actuel de son pays, en visite à Varsovie, a remis un brassard aux couleurs de l’Ukraine à Robert Lewandowski pour le remercier de son soutien envers son pays, en guerre contre la Russie , a notamment déclaré le Ballon d’or 2004 au micro de Sky Sports News. L’attaquant polonais a promis de le porter tout au long de la compétition. Et le capitaine polonais a tenu à prendre la parole pour inviter les supporters et supportrices à prendre conscience de la situation en Ukraine.Un geste encore plus beau qu'un de ses contrôles en extension.