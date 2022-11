Zieliński, le syndrome de Peter Pan

En plus d'être bon sur le terrain, le Polonais Piotr Zieliński fait le bien en dehors. À Zabkowice Slaskie, sa ville natale, il s'inscrit dans la tradition familiale en multipliant les bonnes actions pour aider les enfants.

« Nous avions peur qu’il soit incapable de faire face aux épreuves de la vie en grandissant. Je me souviens même d’une fois où il était pétrifié quand il a vu une jeune fille qu’on accueillait se mettre à fumer une cigarette. »

Post-it, cigarette et troubles d’affection

« Ce projet a pour but d’accueillir des enfants moins chanceux qui ne peuvent pas grandir dans l’environnement le plus optimal. Maintenant, ils ont une famille, et j’essaie de leur rendre visite dès que je peux. »

Proktrus Pàn et la générosité de Piotr Zieliński

Drodzy,Piotr Zieliński przekazał na rzecz WOŚP koszulkę Napoli, wersja Ligue des champions z autografami zespołu. W imieniu Piotrka i ząbkowickiego sztabu zapraszam do licytacji. Przypnę tweeta aż do końca aukcji. RT mile widziane.https://t.co/9tBj7oWsdd pic.twitter.com/kKDCwRjIiu — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) December 30, 2019

Tristan Pubert

Il est aux alentours de 15h40 en Pologne quand à plus de 4000 kilomètres, dans le stade Education City d’Al-Rayyan, Piotr Zieliński ouvre le score face à l’Arabie saoudite (2-0) dans une rencontre éprouvante. Un soulagement pour leset une délivrance pour le milieu du Napoli, indispensable au pied du Vésuve, mais souvent contesté en sélection. Il y a les problèmes très classiques du footballeur, puis derrière, une autre facette : celle d'un homme qui multiplie les bonnes actions au pays, en Pologne, comme pour respecter une tradition familiale.En 2002, le jeune Piotr, âgé de 8 ans, voit ses parents bouleverser leur mode de vie. Dans la commune de Zabkowice Slaskie, dans le sud-ouest de la Pologne, Bogusław et Beata, le papa et la maman, abandonnent leurs métiers pour devenir une famille d’accueil. Le début d’une nouvelle vie pour les Zieliński dans un foyer où ils hébergent plusieurs enfants en situation précaire. Le benjamin de la famille, Piotr, qui a deux frères aînés, est rapidement très affecté par la venue de, et souffre alors de troubles d’affection., expliquait le père Zieliński au média polonais SportoweFakty Pour marquer son territoire et faire comprendre à ses nouveaux colocataires qu’il reste l’enfant numéro un, Piotr Zieliński colle des post-it sur ses armoires, son bureau ou encore son lit en indiquant bien explicitement. Après des premiers mois difficiles durant lesquels son père, le jeune Piotr apprend à s’ouvrir à ses nouveaux compagnons de chambre. Le football, bien sûr, est une manière pour lui de se sociabiliser., raconte son paternel. En 2020, dans un entretien accordé au journal italien Il Mattino , le milieu napolitain est revenu sur cette expérience :Les années passent à Zabkowice Slaskie, et Piotr Zieliński doit quitter sa terre natale pour réaliser son rêve : devenir footballeur. À seulement 17 ans, il prend la direction de l’Italie, où il se révèle à l’Udinese puis à Empoli, avant de partir faire les beaux jours du Napoli, où il s'épanouit depuis maintenant six ans. En 2015, alors qu’il a quitté la Pologne depuis quatre ans, le milieu de terrain décide de passer à l'action dans la ville où il a grandi. Il rachète deux maisons à Zabkowice Slaskie ( jumelée au passage à Fontenay-aux-Roses ) pour les transformer en orphelinat., expliquait-il àDeux établissements financés de son propre pécule et qui appartiennent désormais à l’association familiale Proktrus Pàn (Peter Pan, en VF), dont le but est d’éduquer ces enfants et de les insérer de la meilleure des manières dans la société. Trop occupé à illuminer les pelouses italiennes et européennes, Piotr Zieliński a sans surprise confié la responsabilité de ces orphelinats à ses géniteurs, ce qui lui a permis de voir débarquer, en plus des orphelins, des enfants victimes de parents violents, alcooliques ou malheureusement trop pauvres pour pouvoir assurer leur éducation. Une initiative essentielle, à une époque où le plus grand foyer d’accueil de la région avait dû fermer ses portes., lançait fièrement le papa àLe cœur sur la main, Piotr Zieliński n’a pas seulement associé son nom à ces initiatives, mais se veut présent pour les gamins en difficulté en Pologne., abonde Piotr Warzocha, président de l’association WOSP, qui avait pu constater la générosité du bonhomme en 2018 à l'occasion du grand orchestre de Noël de la ville, sur Doba.pl Dans son fief, le maire Marcin Orzeszek n’hésite pas à qualifier le Napolitain deen louant, tout en précisant que. Un jour, il est même venu faire une surprise à un jeune enfant de l’orphelinat Proktrus Pàn en se rendant à sa communion., expliquait alors son père.À plus de 5000 kilomètres, à Doha, Zieliński sera ce mercredi après-midi concentré sur une autre mission, celle d'emmener la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Ce qui serait peut-être une autre manière de donner le sourire à des milliers d'enfants polonais.