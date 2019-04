Polémique des CTS : et le foot dans tout cela ?

Voila un dossier éminemment politique, et pour tout dire kabbalistique. Le ministère des Sports penserait à transférer les Conseillers techniques sportifs (CTS), pour l'instant fonctionnaires, aux fédérations, contre une aide financière. Le tollé est général dans le mouvement sportif. Mais la FFF est-elle vraiment concernée ou menacée ?

Qui peut s'offrir un CTS de nos jours ?

Le foot des « pauvres » première victime ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Ils sont le bras armé de l'État dans le sport, un bel héritage du gaullisme en short. Les 1600 CTS (un coût d'environ 120 millions), comme ils l'ont écrit à la ministre des Sports dans une lettre ouverte , sont «Ils ne se limitent donc pas à agir au sein des DTN (Direction technique nationale), ils interviennent aussi auprès des millions de Français qui continuent de préférer, par choix personnel ou contrainte pécuniaire, une licence à un abonnement à la salle de sport. Et parmi eux, bien sûr, les deux millions de footballeurs, de tout âge ou sexe, et de toutes divisions, avec, en bout de chaîne, par exemple, sûrement le tout jeune Kylian Mbappé à Bondy. «» , rappelait de la sorte Alain Contensoux, DTN du basket français, dansOr, s'ils devaient être rémunérés directement par les structures par lesquelles ils sont missionnés, les conséquences à moyen et long terme pourraient se révéler non négligeables. Notamment pour certaines disciplines, sur-dotées afin de garantir nos chances lors des grandes compétitions internationales (exemple type : le biathlon et Martin Fourcarde). De ce point de vue, le football peut a priori dormir sur ses deux oreilles. Avec une soixantaine de CTS, sa dépendance reste mesurée, quand l'athlétisme ou le ski sont bien mieux pourvus et donc inquiets. Il s'en est d'ailleurs parfois ému comme dans un rapport du Sénat en 2015 , rédigé par Didier Guillaume, dans lequel la FFF, auditionnée, s'étonnait qu'au regard du nombre de pratiquants dans ses rangs, son quota s'avère à ce point si «» .Par ailleurs, sa réputation de sport riche paraît en outre lui interdire tout soupir, face à d'autres organisations aux budgets plus fragiles et modestes. Dans leur message adressé à la ministre , 31 fédérations non olympiques et affinitaires avaient de la sorte souligné que «» Toutefois, même ici, l'impact sur le football amateur peut demeurer significatif, du foot à 7 FSGT aux championnats de patrons de la FSCF, sans oublier le futsal de l'UFOLEP.D'ailleurs, s'il fallait se demander de quelle manière, et avec quelle ampleur, un risque planerait sur le football, il faudrait tourner son regard d'abord vers les districts et les clubs locaux, de plus en plus en difficulté pour assurer leur office auprès de la population (à voir la grogne des entraîneurs du Red Star de Montreuil, qui ne sont plus défrayés depuis un an). «» , s'alarme à ce propos Pierre Rondeau, économiste et consultant RMC.De facto, les publics les plus éloignés du ballon rond risquent de le rester encore un peu plus : femmes, personnes en situation de handicap, etc. C'est auprès d'eux, sûrement, que manquera le plus cruellement le travail des petites mains des CTS à l'avenir. Déjà qu'avec la suppression de l'ENA, la FFF va perdre les licenciés de sa section foot, décidément, la politique du gouvernement peut être douloureuse pour le ballon rond...