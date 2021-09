Pol Lirola, la Botte secrète de l’OM

Débarqué en prêt à l’Olympique de Marseille l’an dernier, Pol Lirola s’est doucement, mais sûrement installé comme un élément essentiel du groupe phocéen. Au point d’être définitivement transféré cet été. Mais avant d’enflammer le Vélodrome, c’est bien en Italie que le Catalan s’est fait les crocs. Portrait d'un latéral al dente.

Cette histoire ne dit pas si un jeune Espagnol a appris à prendre sonplutôtque. Elle ne dit non plus si lea remplacé dans ses paramètres le. Parce que cette histoire va au-delà des stéréotypes. Ce sont les armoiries espagnoles qui ornent la couverture du passeport de Pol Lirola, mais c'est bien l'Italie, où il a atterri à 17 ans, qui lui a permis d'écrire les plus belles pages de son histoire de footballeur pro. Et s'il fréquente encore sa Catalogne natale pour rendre visite à sa famille ou participer à quelques fêtes (clandestines) , c'est de l'autre côté des Alpes que l'Olympique de Marseille a dû aller le débusquer à deux reprises. La première, pour un prêt en janvier 2021 ; la seconde en toute fin de mercato pour lui mettre définitivement le grappin dessus. Au plus grand bonheur des supporters phocéens, mais aussi de son coach, Jorge Sampaoli., se réjouit aujourd'hui le technicien argentin, qui met à juste titre l'accent sur la formation, car c'est en partageant son temps entre deux des rives de la Méditerranée qu'il est devenu le joueur qui anime désormais avec tant d'énergie le couloir marseillais Pol Mikel Lirola Kosok voit le jour le 13 août 1997 dans la modeste bourgade ouvrière de Mollet del Vallès. Fils d’un éducateur spécialisé et d’une mère officiant dans un atelier de fabrication de thermomètres, le talent de l'adolescent fait monter la température, climatise déjà ses adversaires, mais ne lui permet pas de s'en sortir. En Catalogne, les structures de renom ne manquent effectivement pas, mais ni la Cornellà, ni le Damm ne lui offrent sa chance. À 13 ans, poussé par son père Miquel, c’est finalement du RCD Espanyol que vient le salut., se souvient Lluís Planagumà, l’un de ses premiers formateurs chez lesMalgré sa taille, sa vitesse fait la différence., précise le technicien.(catégorie mêlant U16, U17 et U19 en Espagne, NDLR)Le destin est en marche.Loin des standards locaux du petit gabarit manieur de ballon, l’adolescent détonne. Parmi les plus jeunes de sa promotion et aux côtés d’Éric Bailly, Marc Roca ou encore Joan Jordán, Pol Lirola fait ses classes, doucement. Les montées en équipe réserve ne l’affolent pas, les retours en U19 ne le déçoivent pas., insiste Planagumà. Et parfois, mieux vaut tôt que jamais. Remarqué et remarquable, l’Europe ne tarde pas à faire les yeux doux au, conclut son formateur. Le départ du prodige devient pourtant inéluctable., déclarait Lirola à la. La Juventus se montre persuasive, mais l’intéressé appréhende le grand départ., se souvient Planagumà.Point d'orgue d'une idylle romantique, le dernier but qu’il inscrira sous la tunique bleu et blanc sera face aux jeunes du Barça, à l’occasion d’unLogé dans l’un des hôtels du club, dédié à l’accueil des joueurs étrangers et loin des plages de Canet de Mar, l’Espagnol assume vite ses responsabilités malgré son innocence enfantine.(international chypriote, NDLR), plaisante Carlos Blanco Moreno, son coéquipier à l’académie, venu lui du Barça.Freiné par une situation administrative l’empêchant d’obtenir son permis de travail, Lirola se résigne à se tenir loin des terrains durant près de trois mois. Privé de football et de la présence de sa sœur Tamara restée en Espagne, Pol ne se décourage pas. À défaut de travailler ses jambes, il muscle son cerveau., dévoile Yoan Severin, camarade français de promo."Je suis latéral. Si je ne sais pas parler à mes coéquipiers, je suis mort."Mieux, l’Espagnol voit débarquer au club un compatriote du nom de Pablo Longoria, intronisé responsable du recrutement., précise Carlos Blanco Moreno.Le coach en question ? Fabio Grosso, qui en connaît un rayon sur les couloirs. La légende italienne encadre son poulain et en fait très vite une pièce maîtresse., se rappelle Yoan Severin."J’ai fait toute ma carrière en tant que latéral, en mesurant 1,90m. J’ai même accessoirement été champion du monde. Donc si moi, j’ai réussi à le faire, alors n’importe qui peut y arriver."Lirola apprend, façonné par les entraînements et les vidéos de Philipp Lahm, son modèle absolu.Devenu le rouage essentiel d’une promotionproche de l’excellence, Lirola pèse de tout son poids sur un, d'après Severin.Vainqueur du prestigieux Tournoi de Viareggio en 2016, le Catalan clôt la saison 2015-2016 avec 37 matchs, 3 buts et 9 passes décisives., raconte Blanco Moreno., poursuit Yoan Severin. Et pour cause. Les deux hommes s’apprécient, et le Suisse n’hésite pas à prendre de son temps pour prodiguer des conseils défensifs à son protégé. Aux côtés du Lucernois, Lirola apprend àet à ne pas perdre.Cet été 2016 sera cependant son dernier sous la tunique. Sans réelles garanties de temps de jeu l’année suivante, l'Espagnol prend la direction de Sassuolo, d'abord en prêt., lâchera-t-il. Désiré par Eusebio Di Francesco, le jeune s’éclate. Vingt-neuf rencontres disputées pour sa première saison chez les grands, puis la découverte de la Coupe d’Europe, marquée d’une réalisation inoubliable . Face à l’Athletic Club, Pol fait en effet du Lirola. Slalomant sur cinquante mètres dans la défense basque, il ajuste le grand Iago Herrerín d’un plat du pied soyeux. Intégré au système d’une formationbien décidée à jouer les trouble-fêtes en Serie A, il découvre naturellement la joie de la sélection espoir.Mais après seulement deux capes avec laet un titre de champion d'Europe U21 durant lequel il ne dispute aucune minute, l'appel de l'étranger se fait à nouveau entendre. Consciente du potentiel, la Deutscher Fußball-Bund vient effectivement aux nouvelles. Car du côté maternel et de la famille Kosok, Pol est allemand. Une origine rarement évoquée, mais dont il n’est pas peu fier, en témoigne sa maîtrise de la langue de Goethe. La séduction venue d’outre-Rhin échoue, et en club, un ultime passage mitigé à la Fiorentina, dont on retiendra son association avec Franck Ribéry, ouvre finalement la voie à l’aventure marseillaise. Priorité d’un Pablo Longoria rencontré six ans auparavant, le latéral entame désormais un chapitre essentiel.avance Carlos Blanco. Même son de cloche chez Lluís Planagumà qui voit même plus haut :Lapourrait donc être le prochain tube entonné par Pol Lirola, quand il sera enfin prophète en son royaume.