Pokal : Le Bayern et Schalke se sont fait (très) peur

Bochum 1-2 Bayern

Arminia Bielefeld 2-3 Schalke 04

FC Sarrebruck 3-2 Cologne

Les autres résultats de la Pokal :

Duisbourg 0-2 Hoffenheim

Niko Kovac peut souffler, mais il faudra attendre un peu pour que toute la transpiration venue mouiller son t-shirt ne s'évapore. Et pour cause, leest passé à deux doigts de l'humiliation. Sur la pelouse du VfL Bochum, actuellement seizième de 2. Bundesliga, le Bayern a beau dominer outrageusement (65% de possession), il rentre au vestiaire mené au score, à la suite d'un centre de Danny Blum, dévié dans les filets de Manuel Neuer par Alfonso Davies (1-0, 36). En deuxième période, les Bavarois manquent de réalisme, à commencer par Lewandowski, entré à la pause à la place de Perisic. Cependant, en face, Bochum joue avec le feu. Offensivement, rien à signaler en dehors d'une nouvelle tentative Danny Blum depuis le milieu de terrain, que Neuer parvient capter à la faveur d'un retour surpuissant.Le salut des visiteurs arrive de la part de l'homme fort de l'effectif de Kovac, Serge Gnabry. Bien placé pour reprendre un centre de Kimmich, l'homme aux six buts inscrit son septième de la saison d'une reprise de volée qui remet les compteurs à zéro (1-1, 83). C'est alors que Bochum se noie : après avoir trébuché, Bella Kotchap attrape le ballon de la main et se fait directement expulser. Une minute plus tard, dans le rôle du joker de luxe, Thomas Müller prouve qu'il a de beaux restes en inscrivant son deuxième pion de la saison en reprenant une volée de Coman qui passe entre les pieds de Manuel Riemann (1-2, 89). Mission accomplie, retour aux affaires courantes dès le week-end prochain face à l'Eintracht.Après le nul du, lesrestent en Westphalie pour un déplacement à l'Arminia Bielefeld, actuellement dans la course à la montée en Bundesliga. Pas de quoi inquiéter les hommes de David Wagner qui se baladent rapidement puisqu'Alessandro Schöpf et un doublé de Benito Raman leur permettent de mener 0-3 à la demi-heure de jeu. Mais, trop en confiance, Schalke se relâche progressivement et Bielefeld y voit l'occasion de faire un gros coup : en cinq minutes, les locaux parviennent à remonter deux buts à leurs adversaires, lesquels terminent en bétonnant et verront les huitièmes de finale d'unequi leur échappe depuis maintenant huit ans.Le SC Fribourg a-t-il décidé de tout miser sur la lutte pour le? C'est possible, mais en attendant, les gars de la Forêt-Noire ont trouvé leur bête de la même couleur cette saison : l'Union Berlin. Après avoir été défaits dans la capitale il y a deux semaines (2-0), les Fribourgeois ont chuté dans leur antre du Schwarzwald-Stadion face à des Berlinois bien décidés à mener une belle campagne en, histoire que leur saison ne se résume pas seulement à lutter pour le maintien en Bundesliga. De la tête, Joshua Mees ouvre la marque à la demi-heure de jeu, mais Robin Koch égalise de la même manière juste avant la pause.Si l'Union est dominée dans le jeu, ce sont bien lesqui se montrent le plus entreprenants et se voient justement récompensés par la frappe de Robert Andrich, qui profite d'une perte de balle de Jonathan Schmid pour allumer Flekken à vingt mètres. Dans le temps additionnel, Christian Gentner fait le break du gauche et enlève aux supporters le poids du très long retour (800 kilomètres) un mardi soir jusqu'à la maison.La voilà, LA surprise de ce deuxième tour. Après avoir sorti Ratisbonne (D2) au mois d'août dernier, les Bleu et Noir de Sarrebruck (D4) se sont payés le scalp du FC Cologne. Rien ne va plus pour le récent promu en Bundesliga qui, après avoir été tenu en échec à la pause, se retrouve mené 2-0 en quatre minutes. L'inusable Jonas Hector et le vétéran Simon Terodde se chargent d'entretenir l'espoir, mais à la toute dernière minute, c'est un autre routinier des étages inférieurs nommé Tobias Jänicke qui est venu sonner la fin de la récréation et renvoie les Colonais à leur lutte pour le maintien. Prochaine étape : ce dimanche et le derby face à Düsseldorf.