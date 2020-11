Pogba-Nzonzi, trouble pivot

Battue à domicile pour la première fois depuis mars 2018, l’équipe de France a notamment été percée à plusieurs reprises dans le cœur du jeu mercredi soir, où Paul Pogba et Steven Nzonzi ont bu la tasse.

« On a été en dessous »

Par Maxime Brigand

Ce devait être un soir pour faire tourner, plus que pour se faire retourner. Ce France-Finlande, déposé au milieu d’un calendrier surchargé, un soir de confinement et au bout d’un jour férié, avait pour objectif de mettre les Bleus sur un tremplin avant de défier le Portugal samedi, tout en évitant de griller les organismes des cadres. Rien de plus. Puis, la tache : mercredi soir, à Saint-Denis, l’équipe de France a subi sa première défaite depuis un an et demi et a été battue à domicile pour la première fois depuis le mois de mars 2018 au terme d'un match pour rien mais aussi un match de trop dans l'agenda. Que dire ? D’abord, que, malgré vingt premières minutes intéressantes lors desquelles Marcus Thuram a notamment croqué deux occasions d’accompagner son dépucelage international d’un premier but, les Bleus, sans jus, sont passés complètement à côté de leur sujet et n’ont jamais su imposer le rythme nécessaire à un tel rendez-vous. Ensuite, que les remplaçants français n’ont pas répondu présent et qu’aucun des titulaires du soir, excepté Digne et Thuram, n’a réussi à planter une micro graine de doute dans le crâne de Didier Deschamps. C’est le principal enseignement du soir pour le sélectionneur, et peut-être le plus important à quelques mois de l’Euro : si l’équipe de France possède un onze largement capable de regarder les autres nations européennes dans les yeux, Deschamps n’a pas, aujourd’hui, énormément de cartouches fiables au sein de son groupe pour bousculer des titulaires en méforme.Parmi ces derniers, un cas ressort : celui de Paul Pogba, défendu lundi par le sélectionneuret titularisé mercredi soir. Pour le meilleur ? Non, pour le pire, tant le milieu de Manchester United a semblé hors du coup techniquement et physiquement, laissant l’entrejeu français prendre l’eau comme rarement. La preuve : les deux buts finlandais ont fait suite à des pertes de balle françaises (une de Sissoko, une autre de Ben Yedder), sur lesquelles le repli a été incroyablement passif et le filet de sécurité défensif inexistant. Pogba n'est pas seul responsable, Steven Nzonzi y est aussi pour quelque chose, lui qui n'a jamais empêché Valakari d'armer sur le second but.Si le double pivot Pogba-Nzonzi pouvait faire tiquer au moment de la distribution des feuilles de match, sans parler du choix d'installer un profil comme celui de Moussa Sissoko côté droit, il a aussi fait tiquer en action : pas d’intensité, pas de rythme, plusieurs séquences où les deux joueurs favorisent la marche à la course... Face à ce spectacle, plusieurs questions peuvent se poser. La première : combien de temps Didier Deschamps peut-il faire confiance à un joueur comme Pogba, solaire au Mondial 2018, mais qui touche le fond du trou sur le plan psychologique depuis plusieurs mois, sans le remettre un minimum en question ? Réponse du sélectionneur après la rencontre :La seconde : la France ne possède-t-elle pas dans son vivier des joueurs davantage capables de bousculer la hiérarchie et d’apporter dans le groupe plus d’audace que la maîtrise extrême d’un Nzonzi, trop timide et trop neutre dans ses transmissions ?Si, bien sûr, il y en a. On pense à Jordan Veretout, Benjamin André, Téji Savanier, Tanguy Ndombele, des joueurs qui auraient pu avoir leur place sur cette fenêtre, alors que Deschamps effectue des derniers tests. Ce sera peut-être pour mars, après avoir tiré quelques leçons, plus individuelles que collectives, de cet amical où l’équipe de France, bien que globalement dominatrice, a manqué d’agressivité et de justesse technique. Comme face à la Colombie en mars 2018, on va miser sur une simple. Mercredi soir, Didier Deschamps n'a pas mâché ses mots :(...)Rendez-vous samedi, au Portugal, pour en mesurer les conséquences.