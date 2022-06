Pogba et United : de la bonne Pioche à la défausse

Six saisons, 226 rencontres, 39 buts, 51 passes décisives, une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise... Sur le papier, le volume 2 des aventures de Paul Pogba à Manchester United a quand même de la gueule. Dans les faits, le bilan du champion du monde a été tout du long miné par son manque d'investissement, ses blessures à répétition, son positionnement variable et les critiques des supporters. Mais où diable se cache la vérité ?

Ma question préférée : qu’est-ce que je vais faire de ces deux trophées ?

Jamais aussi bien qu’avec le bleu de travail

Par Matthieu Darbas

Ce 9 août 2016, comme souvent, José Mourinho n'a pas peur des mots. Venu remplacer Louis van Gaal sur le banc de Manchester United, lefait casser la tirelire d’Edward Woodward pour s'offrir les services de Paul Pogba. Et en plus du magnifique EP du rappeur Stormzy pour présenter la poule aux œufs d’or (105 millions d’euros) , la première saison du milieu tricolore, formé à Manchester et parti rejoindre Turin pendant quatre sublimes exercices, est une réussite avec au bout du compte une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue. Problème : Pogba ne touchera plus jamais à un trophée, même cinq saisons plus tard. Alors forcément, au moment de le voir quitter leset se diriger gentiment vers une autre de ses ex (la Juventus), une question se pose : que penser de l’aventure de la Pioche en rouge ?Au moment d’arranger Kalash de Booba et Kaaris à leur sauce , Paul Pogba, Patrice Évra et Mario Lemina fêtent tranquillement un nouveau Scudetto et une Coupe d’Italie dans les vestiaires de la Juventus. La vidéo fait tout de suite le buzz. Et c’est en star des réseaux, ambassadeur du dab, jeune prouesse de la Vieille Dame et accessoirement finaliste de l’Euro, que la Pioche retrouve Old Trafford, quatre ans après l'avoir quitté. Et si Pogba répond aux attentes lors de ses dix premiers mois, la suite est bien plus morose. Celui qui est, comme il le clamait en septembre 2017, ne parviendra jamais à franchir toutes les marches.À qui la faute ? La première des erreurs n'est sûrement pas celle de Pogba. Jamais leader d’une équipe qui aurait dû se construire autour de lui, le Français a toujours dû composer avec les nombreux changements tactiques des entraîneurs. Aligné au départ en double pivot aux côtés de Marouane Fellaini sous les ordres du, la Pioche faisait des merveilles. Son premier match face à Southampton (2-0) en août 2016 se solde d’ailleurs par une partie à 107 touches de balle, record de la saison. Malheureusement pour lui, sa relation avec Mourinho va se détériorer au fil des semaines jusqu’à voir Ander Herrera lui griller la priorité dans le onze. Avec moins de temps de jeu et un rôle bien moins défini, Pogba navigue ensuite dans un milieu à trois, axe droit et axe gauche pour combler les trous à l’exercice suivant. Le joueur phare le dira plus tard lors d'une interview dans les colonnes du Figaro en mars dernier :[...]Preuve en est, sous le mandat d’Ole Gunnar Solskjaer, le champion du monde va flirter sur le flanc gauche de la ligne d’attaque, en dix un certains temps avant de voir Bruno Fernandes lui piquer sa chaise, et même, par moments, étrangement en pointe de la ligne d’attaque lors des dernières semaines. Bref, quand tout entraîneur aurait sûrement dû modeler un onze autour de Pogba, il n’en a rien été.Si Pogba n’est pas le premier responsable de cet échec, il n’est en tout cas pas exempt de tout reproche. Difficile de mettre sur le dos des coachs cette déception au regard des performances de la Pioche avec la tunique au coq, capable de faire basculer un match du côté des Bleus à n’importe quelle échelle d’un tournoi. Les supporters desont souvent pointé du doigt le manque d’investissement d'un joueur en dilettante, préférant peut-être jouer dans les rangs de Didier Deschamps plus tôt que de l’autre côté de la Manche. Son dernier match à Old Trafford restera d’ailleurs une sortie à un quart d’heure de la fin du match, sous les sifflets du Théâtre des rêves. Pire, au terme de cette courte victoire face à Norwich (3-2) , le Français, déjà hué par les supporters, a mis la main à l’oreille pour leur rendre la pareille. Mauvaise idée.L’histoire a pris fin le week-end suivant lors de la gifle infligée par Liverpool dans le derby (4-0) . Touché au mollet, Paul Pogba est sorti blessé après neuf minutes de jeu dans un Anfield qui avait mis son plus beau costume pour rendre hommage au fils défunt de Cristiano Ronaldo. Ce dernier passage à l’infirmerie a obligé Pogba à regarder ses coéquipiers de loin pour les cinq dernières rencontres du championnat. Au total, et depuis la Coupe du monde en Russie, le désormais ex-pensionnaire de Manchester United a manqué 74 rencontres sur 224 possibles, soit quasiment un match sur trois. En plus du coronavirus, le Français a dû faire avec une blessure à l'ischio, à la malléole, un claquage musculaire au niveau de la cuisse, mais aussi des douleurs au dos. Des absences à répétition qui n’ont fait que renforcer la rupture entre lui et tout projet sportif, mais surtout entre lui et les supporters. S’il ne laissera pas une empreinte indélébile à Manchester, Pogba manquera toutefois à tous les anciens de la maison et admirateurs d’United qui avaient fait de lui le sujet préféré les soirs de défaite.