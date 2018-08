Pogba et Manchester assurent le minimum face à Leicester

148

Mourinho peut souffler.Au terme d’un combat rude et bourré de maladresses, Manchester United a assuré le minimum syndical en remportant sa première à domicile face à Leicester (2-1). Le premier acte avait démarré de la plus poisseuse des manières pour l'équipe de Claude Puel . Après un peu plus d’une minute de jeu, Daniel Amartey a l’étrange idée de lever son bras sur un tir d’ Alexis Sanchez. L’arbitre ne bronche pas et accorde le penalty pour les. Mis en confiance par les deux étoiles blondes dessinées sur son crâne, Paul Pogba s’y colle et allume Kasper Schmeichel en patron (1-0, 3). La suite est une course vaine despour revenir au score.Car si les coéquipiers de Harry Maguire prennent la peine de gagner la bataille du milieu par un pressing de mort de faim, ils ne cessent de s’empaler sur la défense intraitable de United. Et s’exposent même dès le second acte aux contres des locaux. Ces échecs à la pelle offrent en effet du grain à moudre à une triplette d’attaque mancunienne vendangeuse. C’est finalement le revenant sur le côté droit, Luke Shaw , qui décide de prendre les affaires en main en lâchant un combo grand pont et tir croisé du droit (2-0, 63). Jamie Vardy a beau réduire le score (2-1, 90+1) dans l’extra-time, Manchester s’offre le privilège d'être le premier leader de la saison. Au moins pour quelques heures...De Gea - Shaw, Lindelöf, Bailly, Darmian - Pogba, Pereira, Fred - Sanchez, Rashford, Mata.Schmeichel - Chilwell, Maguire, Morgan, Amartey - Adrian Silva , Ndidi - Gray, Maddison, Ricardo - Iheanacho