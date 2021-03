Pogba envoie Manchester United en quarts

Pas franchement flamboyant et quasiment intégralement passif, Manchester United n'a eu besoin que d'une situation et d'un Pogba opportuniste pour effacer le nul du match aller (1-1 à Old Trafford) et renverser l'AC Milan. Bref, dans ce duel d'ex-gloires du football européen, la réussite a souri à Manchester United, qui verra donc les quarts de la Ligue Europa.

Loin d'être Madchester

Une histoire de réussite

AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Kalulu (Dalot, 65e), Kjær, Tomori, Hernandez - Meité, Kessié - Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunic (Diaz, 72e) - Castillejo (Ibrahimović, 65e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes (Fred, 73e), James - Rashford (Pogba, 46e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

. Comme quoi, quand il ne débloque pas, Morrissey, le chanteur des Smiths, sait aussi un peu parler de foot, même s'il a lui aussi perdu de sa superbe. Car oui, même en pleine période de moins bien, ce sont bien lesqui sont sortis vainqueurs du duel des gloires un peu déchues du football européen. Qu’on se le dise : face à l'AC Milan, Manchester United n’a pas été brillant, loin de là. Pas très entreprenants et la plupart du temps malmenés par les, les hommes de Solskjær n'ont eu besoin que d'une situation chanceuse, conclue par Pogba, pour effacer le match nul du match aller et éliminer des Italiens finalement trop peu dangereux offensivement. Bref, les Mancuniens sont encore loin des sommets, mais ce sont eux qui auront en tout cas l’occasion de montrer en quarts que quelque part, la lumière brille encore.Pourtant, on pouvait attendre desqu’ils enflamment l’entame du match, qu’ils prennent exemple sur ces grands malades survoltés des Happy Mondays et qu’ils transforment San Siro en Hacienda, ne serait-ce que pour mettre un peu de folie dans la partie. Et pourtant, il n’y a rien eu de biendans l’histoire du premier acte. Les hommes de Solskjær sont bien les premiers à prendre l’initiative dans le premier quart d’heure, mais sans être flamboyants. C’est un Tomori en mode videur qui se charge de calmer les timides ardeurs anglaises, en balançant James dans la surface, sans être sanctionné (20). C’est tout pour Manchester, qui laisse ensuite la main aux Milanais, logiquement pas très chauds pour une soirée en nightclub. Lescontrôlent donc les débats, s’appuient beaucoup sur un grand Kessié et se procurent quelques occasions, notamment grâce à Çalhanoğlu (23), Saelemaekers (40) et Krunic (44). Mais le manque d’automatismes se fait cruellement sentir du côté italien, et le Milan ne parvient pas à débloquer la situation.Malheureusement pour l'AC Milan, le train est déjà passé. Car c'en est trop pour Ole, qui, dès le retour des vestiaires, se lance dans les grandes manœuvres et fait entrer Pogba à la place de Rashford, transparent en première période. Coaching ultra gagnant, puisque le milieu français, de retour de blessure, n’a besoin que de deux minutes pour enfin lancer la soirée des siens, en profitant d’une grosse passivité italienne dans la surface et en concluant d'une frappe à bout portant dans la lucarne. Même si on a pu l'espérer, le match ne bascule pas dans l'effervescence : pas franchement galvanisés, les Mancuniens se contentent de capitaliser sur leur petit but d'avance et reproduisent leur schéma du premier acte, en évoluant principalement en contres.De son côté, le Milan tente d’accélérer, mais peine à se procurer de grosses occasions, même après l’entrée de King Ibra, qui manque d’un rien de tromper Dean Henderson de la tête (73). Comme un symbole, Milan n'a pas non plus le même réalisme que son adversaire du soir dans la surface, malgré un nombre incalculable de cafouillages, notamment dans les derniers instants. Sur un dernier coup franc milanais, Ibra est balancé dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas. Lesquittent ainsi la compétition, tandis que Manchester rejoint Arsenal en quarts.