Pogba aurait trouvé un accord avec le Real

Pogbexit. Paul Pogba , qui semble s'éloigner de plus en plus de Manchester United ces dernières semaines, aurait trouvé un accord avec le Real Madrid . C'est ce qu'affirme AS , ce samedi. « La Pioche » et la Maison Blanche se seraient ainsi entendus sur un salaire de douze millions d’euros net par an, soit environ deux millions d'euros de plus que ce qu’il touche actuellement à MU.Le champion du monde français aurait pris la décision d'évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane , pour gagner des titres au Real qu'il estime ne pas pouvoir aller chercher avec lesprécise que Gareth Bale , indésirable au Real, pourrait avoir un rôle à jouer dans ces négociations.Une colonne vertébrale Varane-Pogba-Benzema ? Hyper salivation.