Podcast - "Regarder en face le désastre écologique sur lequel est construit ce Mondial"

Hier, j'ai vu certaines personnes moquer le mouvement de Boycott "parce qu'il aurait mieux fallu écouter les vrais gens".@MllerQuentin a écouté les vrais gens qui se sont fait tuer pour cette Coupe du monde. Il nous le raconte dans le Qatar Boycott Podcast ép 2.Extrait ?? pic.twitter.com/8WwDoXcJoR — Mourad (@MouradAerts) November 24, 2022

Qatar Boycott Podcast ép 3On parle écologie avec G. Dufrasne de @CarbonMrktWatch qui nous explique le calcul totalement biaisé par lequel la FIFA est parvenue à nous vendre la fameuse "neutralité carbone" de ce Mondial.Spoiler : Il y a de grandes chances que ce soit du bullshit pic.twitter.com/979pFYkuMd — Mourad (@MouradAerts) November 25, 2022

Vous les connaissez peut-être déjà pour leur travail autour de l'OM, avec le Marseille Champions Podcast.Cette fois, on retrouve Mourad Aerts et Nicolas Georges au micro du Qatar Boycott Podcast . Comme ce nom l'indique, les deux ont décidé de ne pas suivre la Coupe du monde 2022, malgré leur passion pour le football, et ils nous expliquent pourquoi.Dans ces deuxièmes et troisièmes épisodes, Mourad et Nico s'efforcent de regarder en face la réalité de ce Mondial au Qatar, notamment en ce qui concerne la construction de ses stades ou encore son impact écologique...Ainsi, dans l'épisode 2 , ils reçoivent Quentin Müller , co-auteur du livre "Les esclaves de l'homme pétrole" aux éditions Marchialy.Et dans l'épisode 3 , le duo accueille Gilles Dufrasne, chef d’équipe à Carbon Market Watch, ONG écologique ayant fact-checké les prévisions très optimistes de la FIFA et du comité d'organisation de l'évènement...