HEC, McKinsey... Qui sont ces nouveaux dirigeants du foot français ? Quelles sont leurs méthodes ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.