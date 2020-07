Pochettino distribue les vents

Mauricio Pochettino a déjà dit "non" à cinq clubs pour la reprise du poste d’entraîneur :??????? Newcastle?? Benfica?? Monaco?? FC Barcelone?? Juventus Turin(Marca) pic.twitter.com/KYvj9qcCSQ — Actu Foot (@ActuFoot_) July 22, 2020

Mauricio Pochettinon.Le Barça, la Juve, Monaco, Newcastle et Benfica : cinq clubs que beaucoup de coachs rêveraient d’entraîner, mais auxquels seule l’élite peut prétendre. Toute ? A supposer qu'il en fait partie, Mauricio Pochettino, ancien velleda desde Tottenham, vient pourtant de recaler les cinq institutions dans le plus grand des calmes. Selon, le tacticien argentin n’a pas envie de reprendre un club avant que la saison ne soit terminée. De même, le bonhomme a quand même dit non auxcar monsieur est une légende de l’Espanyol et ne veut pas faire de tort à ses principes : chapeau bas.De son côté, et malgré un premier refus, la Dame Blanche compte toujours sur l’ancien joueur du PSG pour reprendre les rênesaprès Sarri. De leurs côtés, Benfica et Newcastle ont tiré un trait sur la venue de Pochettino si l’on en croit les médias locaux. Monaco a déjà trouvé son entraîneur en la personne de Niko Kovač et le Barça Setién à ce qu’il a.