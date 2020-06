Pochettino : « Avec Southampton, on a transformé le foot anglais »

DDG

Rien de tel qu'une bonne autopromotion des familles pour retrouver un banc.Toujours sans club depuis son départ de Tottenham en cours de saison, Mauricio Pochettino a du temps pour méditer, pour analyser ses succès et ses échecs du passé. Et à bien y réfléchir, son expérience à Southampton semble celle dont il est le plus fier. Dans un entretien à, publié ce lundi soir, le technicien argentin estime ainsi avoir «» lors de son unique saison chez les, en 2013/2014.» , a affirmé le "Sherif" (son surnom à l'Espanyol lors de son passage entre 2009 et 2013). Pressing haut et coordonné, ligne défensive haute, quantité de courses à haute intensité et construction depuis l'arrière sont autant d'éléments que Pochettino a laissé entrevoir du côté des. L'ancien international argentin s'est également gargarisé d'avoir changé la mentalité du football anglais à l'égard des jeunes joueurs. «» .S'il voulait remettre l'église au centre du village, c'est réussi.