PMU - 50€ de Bonus offert - Notre avis détaillé !

A votre inscription,vous offre- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 500€- Misez votre premier pari remboursé de 50€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€ !_ Déposez 50€ (somme requise pour obtenir le bonus maximum chez PMU) et pariez 50€ pour votre premier pari. Si vous perdez, vous êtes remboursés de 50€._ Déposez 30€ et pariez 30€ pour votre premier pari. Si vous perdez, vous êtes remboursés de 30€.Le PMU offre des cotes similaires à la majorité des autres sites de paris sportifs.PMU Sport propose plus d'une vingtaine de sports à parier. En football, le site présente plus d'une cinquantaine paris sur chaque match et plus de soixante sur les grosses affiches . PMU Sport organise également des Fantasy League, et plein de concours de prono avec de belles sommes mises en jeu.PMU propose des paris sportifs en ligne depuis 2010 mais son site Web existe depuis 2003, date à laquelle l'opérateur a commencé a proposé des paris hippiques sur Internet. PMU Sport bénéficie donc de cette belle expérience. Le site PMU est très fonctionnel, on y trouve ses paris facilement, même si les gros événements ne sont pas très mis en avant. Après niveau graphique… faut aimer le orange, mais le nouveau design du site réalisé il y a peu est réussi. La présentation est bien plus claire et aérée, et on s'y retrouve bien mieux.Le Live de PMU est l'un des Live les plus sympas chez les sites de paris sportifs car il propose un service de vidéos streaming qui diffuse les plus grands matchs de tennis en direct et gratuitement, et même les tournois du Grand Chelem (actuellement l'US Open 2017 est par exemple diffusé). Côté foot, plus d'une cinquantaine de paris Live sont à disposition. En plus les gars du PMU ont été intelligents pour regrouper le score, les paris à prendre et la vidéo du match sur une même page.En cas de problème, litige ou question à poser, les conseillers de PMU Sport vous répondent par formulaire, par courrier ou par téléphone, et de manière rapide. La Foire aux Questions publiée est très riche et il y a désormais un Live Chat ! Le Service Client est juste parfait !Téléphone : 3971 (de 8h30 jusqu'à 22h - 0.09 €/mn)Courrier : PMU - Service Client TSA 61501 75734 PARIS CEDEX 15FAQ : http://www.aide.pmu.frPour en savoir plus, vous pouvez pouvez consulter le test de PMU Sport réalisé par RueDesJoueurs.com