Plusieurs championnats vont reprendre en Afrique

TB

La saga va pouvoir aller à son terme.À l'instar de l'Europe, l'Afrique a vu la plupart de ses championnats être interrompus au début du printemps face à la menace du coronavirus – à l'exception du Burundi. Et de la même manière qu'en Europe, plusieurs d'entre eux s'apprêtent désormais à reprendre leurs droits pour terminer la saison. Si le football a repris en Zambie ce week-end, ce sera bientôt également le cas au Maroc (lundi), en Tunisie (le 2 août) ou encore en Égypte (le 6 août). Des reprises qui se feront sans surprise à huis-clos et selon des protocoles sanitaires stricts.L'incertitude demeure toutefois sur la possibilité de reprendre dans plusieurs pays, et notamment en Algérie, pays le plus touché du continent par la situation sanitaire.La France se sent de plus en plus seule.