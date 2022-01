Plus de transferts mais moins de dépenses en 2021

FP

La crise sanitaire touche aussi le mercato.Le montant total des transferts recensés sur l'année 2021 est en baisse par rapport à 2020 selon un rapport de la FIFA . Près de 4,2 milliards d'euros ont été dépensés sur ce marché soit une baisse de 13,6% par rapport à l'année dernière et 33,6% en se basant sur l'année 2019, celle de tous les records. La majorité des mouvements, plus de 87% sur les quelque 18 000, l'ont été sans indemnité, comme chaque année. La moitié de tous ces transferts ont coûté moins de 262 000 euros, donnant un montant médian qui rappelle des chiffres de 2010.Les dix plus gros transferts des deux périodes de mouvement représentent à eux seuls 15% du montant total que les clubs ont investi durant cette année 2021. Et cocorico, ce sont les joueurs français sur lesquels le plus de dépenses ont été engagées. Ce ne sont pas moins que 562 millions d'euros qui ont été investis sur des joueurs de l'Hexagone. Ils sont notamment trois dans le top 10 des plus gros transferts avec Varane à Manchester United, Camavinga au Real Madrid et Konaté à Liverpool. De quoi chiper la première place de ce classement à des Brésiliens qui s'y accrochaient depuis trois ans.Et si les clubs devenaient raisonnables ?