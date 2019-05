Plus de 7000 supporters lensois sont attendus à Charléty

7000 places ont déjà été vendues pour @ParisFC - Lens ?❤️?⚠️ La vente des places en ligne a atteint son quota et est donc fermée. Un guichet sera mis en place mardi au stade Charléty pour les supporters sang et or avec une quantité très limitée. #PFCRCL #TousEnsemble #rclens pic.twitter.com/qELmNn3w6g — Racing club de Lens (@RCLens) 20 mai 2019

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Charléty va sonner Sang et Or.Alors que le Paris FC et le RC Lens s'affrontent ce mardi soir pour savoir laquelle des deux équipes aura le droit d'affronter Troyes lors d'un nouveau match de play-offs. Après avoir terminé quatrième du championnat de Ligue 2, le club francilien a donc le luxe de recevoir Lens , cinquième, pour cette rencontre décisive.Si la saison des Lensois a été longue et difficile, les supporters nordistes sont déterminés à pousser leur club vers l'élite, puisqu'ils seront plus de 7000 au stade Charléty, ce qui a obligé le PFC a ouvrir quatre blocs supplémentaires de son enceinte.Ça peut donner envie à de nombreux clubs de Ligue 1.