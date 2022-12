Plus de 70 interpellations sur les Champs-Élysées après les matchs du Maroc et de la France

LT

Et tout ça n'est que l'échauffement avant mercredi.Avec la victoire du Maroc face au Portugal , puis celle de la France face à l'Angleterre , les Champs-Élysées ont forcément vu déferler des milliers de supporters ce samedi . Comme souvent, tout ne s'est pas déroulé entièrement dans l'amour et la bonne humeur, puisque la police a dû faire usage de gaz lacrymogènes. Selon un bilan de la préfecture de police, au moins 74 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre près de la plus belle avenue du monde.Parmi les heurts, on liste des lancers de projectiles, des vitrines brisées et des bagarres, Les pompiers ont même dû sortir de leur caserne alors qu'un départ de feu avait été signalé avenue de Friedland. En tout, plus de 1000 policiers étaient mobilisés. Un dispositif similaire devrait être appliqué mercredi pour la demie entre la France et le Maroc.Il devrait neiger mercredi, va falloir sortir les skis.